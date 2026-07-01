Bolaños dice que hay "cero riesgo" de que Begoña Gómez eluda la justicia tras retirarle Peinado el pasaporte

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante el balance del primer año de la entrada en funcionamiento de los Tribunales de Instancia, en el Palacio de Parcent, a 1 de julio de 2026, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado este miércoles que "toda España" piensa que "hay cero riesgo" de que Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "eluda la acción de la justicia".

Gómez solicitó en los últimos días al juez Juan Carlos Peinado, que acordó el pasado 20 de junio retirarle el pasaporte en el marco de su investigación contra ella, que le permita viajar a una cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía) y a Inglaterra para la graduación de su hija.

"Yo creo que toda España, quizá salvo alguna persona muy concreta, sabe que hay cero riesgo de que Begoña Gómez eluda la acción de la justicia. Cero riesgo es cero absoluto", ha asegurado en declaraciones a los periodistas desde el Ministerio de Justicia y en alusión velada al juez Peinado.

Bolaños ha señalado que las medidas cautelares acordadas por el juez, que incluyen la prohibición de salir de España y firmas quincenales en sede judicial, "desde el punto de vista jurídico fueron criticadas por desproporcionadas, por absurdas y por innecesarias".

El ministro ha precisado que la solicitud de Gómez "es absolutamente normal en este tipo de procedimientos cuando hay cautelares adoptadas" y que ambos viajes "han sido perfectamente justificados". "Este tipo de autorizaciones concretas para viajes es muy habitual que se soliciten y absolutamente habitual que se concedan", ha añadido.

Gómez pidió autorización para salir al extranjero entre el 7 y el 10 de julio, después entregar al juez su pasaporte el pasado miércoles, para volar a Ankara "con la delegación española y en avión oficial" el 7 de julio para acompañar al presidente del Gobierno "a la 36 Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN".

Además, su defensa explicó en su petición a Peinado que "la vuelta se realizará vía Londres para poder asistir a la graduación de su hija", realizándose "en avión comercial el día 10 de julio desde Gran Bretaña".

El juez instructor decidió enviar a juicio a Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. Las acusaciones populares lideradas por Hazte Oír piden 24 años de cárcel para ella, mientras que la Fiscalía y su defensa, que se archive el caso.

"POSITIVO" PRIMER AÑO DE LA LEY DE EFICIENCIA

Asimismo, el ministro ha hecho un balance del primer aniversario de la Ley de Eficiencia, que remplazó a los juzgados unipersonales por los tribunales de instancia, "un nuevo modelo judicial más moderno y eficiente" que lleva "la justicia al siglo XXI y seguramente al siglo XXII y a siglos sucesivos", ha subrayado.

"Más jueces, más juicios y menos litigios", ha resumido el ministro el primer año de implementación de esta ley, cuyo resultado es, "de acuerdo con los datos, positivo", ha indicado.

Bolaños ha precisado que con este nuevo modelo en el último año se han señalado un 7,3% más de juicios y se han celebrado un 5,4% más de vistas, en comparación con el curso anterior.

Además, la entrada de nuevos litigios ha caído un 10% en términos generales y más de un 21% en el ámbito civil gracias a la obligatoriedad de recurrir a medios adecuados de solución de controversias (MASC) antes de acudir a los tribunales, ha explicado el ministro.

"Las cifras son sólidas, son solventes, son indiscutibles y dan muestra de la gran transformación que estamos llevando a cabo en la justicia", ha clamado Bolaños, para quien esta nueva ley "es el triunfo del reformismo sobre el inmovilismo".

Justicia ha recordado en una nota de prensa que la implantación progresiva de los tribunales de instancia comenzó el 1 de julio de 2025 y culminó el pasado 31 de diciembre, tiempo en el que 431 tribunales de instancia han sustituido a 3.900 antiguos juzgados unipersonales.

Y ha incidido en que el nuevo modelo permite optimizar recursos, distribuir mejor la carga de trabajo, aumentar la flexibilidad para adaptarse a las necesidades y evitar cuellos de botella, subrayando que Justicia ha invertido más de 1.120 millones de euros para su implantación: 850 para digitalización, 192 para medios personales y 79 para infraestructuras.