Begoña Gómez pide a Peinado que le autorice viajar a una cumbre de la OTAN y a la graduación de su hija en Inglaterra

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su mujer Begoña Gómez, durante la inauguración de la IV Conferencia Internacional para la Financiación al Desarrollo de la ONU, a 30 de junio de 2025, en Sevilla, Andalucía (España). - Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa - Archivo

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado al juez Juan Carlos Peinado, que acordó el pasado 20 de junio la retirada de su pasaporte en el marco de su investigación contra ella, que le permita viajar a una cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía) y a Inglaterra para la graduación de su hija.

Así lo ha solicitado la defensa de Gómez en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que solicita autorización para salir al extranjero entre el 7 y el 10 de julio, después de haber entregado su pasaporte el pasado miércoles.

De este modo, la esposa de Sánchez explica que volaría a Ankara "con la delegación española y en avión oficial" el 7 de julio para acompañar al presidente del Gobierno "a la 36 Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN".

Por otro lado, el abogado Antonio Camacho explica que "la vuelta se realizará vía Londres para poder asistir a la graduación de su hija", realizándose "en avión comercial el día 10 de julio desde Gran Bretaña".

"En todo caso todo el viaje se realizará con el equipo de seguridad que acompaña al presidente del Gobierno en todos sus desplazamientos, que por si solo ya garantiza la absoluta seguridad de todos los desplazamientos de mi representada", incide.

Peinado acordó en un auto del pasado 20 de junio abrir juicio oral contra Gómez, su asesora, Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, así como retirar el pasaporte a las primeras.

El letrado de la esposa del presidente interpuso un recurso de queja a la Audiencia Provincial de Madrid contra la decisión acordada por Peinado sobre ella y Álvarez en el auto en el que las envió a juicio con jurado popular por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.

Así lo acordó el juez después de que en la audiencia preliminar celebrada en los juzgados de Plaza de Castilla las acusaciones populares lideradas por Hazte Oír lo reclamaran.

Por su parte, la defensa de Gómez interesó en su recurso que anule tanto la retirada del pasaporte como las otras dos medidas cautelares acordadas por Peinado sobre ella y su asesora: prohibición de salir de España y firmas quincenales en sede judicial.