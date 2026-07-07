Bolaños asegura que no hay derechos "irrevocables" e invita a una "militancia constitucional más importante que nunca"

1102533.1.260.149.20260707190019 El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante la celebración del acto de clausura del curso de verano ‘Derechos humanos y Constitución de 1978. - Rafael Bastante - Europa Press

SAN LORENZO DEL ESCORIAL (MADRID), 7 (EUROPA PRESS)

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha dicho que "no existe ningún derecho que sea irrevocable y vitalicio" que no se pueda "reportar, suprimir o cuestionar" y ha invitado a la relectura y la "militancia constitucional, que es más importante que nunca".

Así se ha referido en la clausura de la cuarta edición del seminario 'Derechos Humanos y Constitución de 1978. La Constitución más longeva de nuestra historia ante los desafíos internacionales contemporáneos' de los cursos de verano de la Universidad Complutense en San Lorenzo del Escorial, donde ha valorado la "vigencia" y "flexibilidad" del texto constitucional español frente a las "amenazas a los derechos".

En este contexto, ha asegurado que es importante que la Constitución "se relea con cierta frecuencia" y ha mostrado su "predilección" por el artículo 9.2 del de la CE, que ha definido como el que "refleja con mayor claridad cuál es el proyecto político" de 1978, que marcó "la senda" que ha seguido su Gobierno y que permite que esté "muy identificado" con ella.

De esta forma, Bolaños ha valorado positivamente que en 1978 se mirase a largo plazo y permita que hoy "se pueda avanzar en derechos sin necesidad de modificar la Constitución", poniendo como ejemplo la aprobación del Consejo de Ministros este martes del Proyecto de Ley Orgánica para la protección de derechos fundamentales como la dignidad personal y familiar, el honor y la propia imagen.

Asimismo, ha opinado que el ejemplo "más paradigmático" fue la ley del matrimonio igualitario, que tampoco precisó de ninguna reforma constitucional.

AMENAZA DE DERECHOS

En este marco, el ministro ha insistido en la "militancia constitucional" y en el Gobierno como "garantía" para defender los derechos de todas las personas, especialmente de aquellas que pueden sentirse atacadas "explícitamente" en el contexto actual.

"Podemos tener ejemplos actuales y en nuestro país", ha dicho al respecto de la posibilidad de supresión de ciertos derechos fundamentales. Se ha referido también a la polémica sobre "suprimir el voto a españoles que no viven en nuestras fronteras", en lo que ha definido como "una limitación evidente de los derechos de los españoles".

Así, ha recordado la reciente tipificación como delito de las llamadas terapias de conversión, que aunque se presenten bajo otros nombres como "terapias de acompañamiento", "lo que es es lo que es", ha aseverado.

También ha hecho hincapié en la defensa del ejercicio de derechos "en igualdad de condiciones" de las personas LGTBIQ+, materializados por ejemplo en la llamada 'Ley Trans', o derechos de las mujeres como la interrupción voluntaria al embarazo.

Por otro lado, ha asegurado que la Constitución de 1978 reconoce también el derecho a "un medio ambiente adecuado", lo que ha permitido el desarrollo de leyes acorde a las necesidades climáticas y ambientales de los últimos años.

SITUACIÓN "ESTABLE" EN ESPAÑA

Respecto a la situación del Gobierno de España, el ministro de Justicia ha asegurado que "no es más compleja" que la de otros países y que "afortunadamente" el Ejecutivo de Pedro Sánchez es "estable".

Así, ha valorado positivamente que Sánchez sea "el segundo presidente más longevo de toda Europa" al estar a un año de completar su segunda legislatura completa.