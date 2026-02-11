Bolaños censura el "matonismo político" de Feijóo y Abascal por "amenazar" al Gobierno con sentarle en el banquillo

Archivo - El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, en Málaga - ALEX ZEA-EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha exigido este miércoles que acabe ya el "matonismo político" del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el de Vox, Santiago Abascal por, a su juicio, "amenazar" al Gobierno con sentarle ante la Justicia.

Así lo ha manifestado en una publicación de la red social 'X', recogida por Europa Press, en la que ha respondido a las intervenciones de ambos líderes políticos en el pleno del Congreso de los Diputados de este miércoles, donde Abascal ha avisado de que su formación ya ha denunciado al Ejecutivo por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) en el que fallecieron 46 personas.

Sobre estas declaraciones, Bolaños ha criticado a los opositores de "ultraderecha" por amenazar al Gobierno con que acabarán imputados, en esta ocasión, por el siniestro ferroviario del pasado 18 de enero. "Como suele hacer la ultraderecha, Feijóo y Abascal vuelven a amenazarnos, a todo el Gobierno, con sentarnos en el banquillo. Esta vez por el accidente de Adamuz", ha afirmado

En su réplica, el ministro socialista también ha agregado que desde el PP y Vox ya "han amenazado a ministros, opinadores y hasta a todos los votantes progresistas". "Basta ya de matonismo político", ha reclamado el titular de Justicia.

MUÑOZ DEFIENDE A FEIJÓO

Por su parte, la portavoz del PP en la Cámara Baja, Ester Muñoz, le ha contestado también en la red social 'X', criticando "que haya que explicarle al ministro de Justicia que cuando la negligencia de un gobierno causa fallecidos, el caso acaba judicializado".

Respecto a la intervención de Feijóo en la que avisa al Ejecutivo de que "también se sentará en el baquillo" por el accidente de Adamuz, la dirigente 'popular' ha aseverado que "no es una amenaza, sino que es la garantía democrática de que el poder no está al margen de la ley y la asunción de responsabilidades".