Bolaños cree que si los ciudadanos desconfían de la Justicia se debe a "muy pocas" resoluciones "incomprensibles"

1102384.1.260.149.20260707144001 El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 7 de julio de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, considera que si los ciudadanos desconfían de la Justicia se debe a "muy pocas" resoluciones judiciales "incompresibles". Además, ha acusado a PP y Vox de financiar a "organizaciones ultraderechistas" que solo ponen querellas basándose en "bulos" y "recortes de prensa", y ha dicho que eso también está "afectando" al "buen nombre" y al "prestigio" de la Justicia.

Así se ha pronunciado al ser preguntado si al Gobierno le preocupa la desconfianza de los ciudadanos en la Justicia y hace autocrítica. Este lunes, el CIS indicó que nueve de cada diez españoles creen que la Justicia no es imparcial con los políticos ni los trata como a todos. Paralelamente se publicaron encuestas en 'El País' --el 65% de los ciudadanos cree que en España hay 'lawfare'-- y en 'La Vanguardia' --solo el 40% de los españoles percibe que los jueces son imparciales-- sobre la percepción de los españoles en la Justicia.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Bolaños ha expresado como el "máximo respeto y cautela" con las conclusiones que se pueden sacar de esas encuestas, que dan "una imagen de una foto en un momento concreto de la opinión de la ciudadanía".

"Me habrán escuchado en más de una ocasión manifestar, siempre lo he hecho así, mi preocupación porque algunas resoluciones judiciales, muy pocas, pero algunas alejadas del derecho, generan daño a la imagen de la justicia", ha indicado, para añadir que estas encuestas "lo ponen encima de la mesa como una realidad".

El titular de Justicia ha indicado que, ante "muy pocas resoluciones judiciales", que "son incomprensibles" y "están alejadas del derecho", la solución es "aplicar el Estado del Derecho". "Y es precisamente el sistema de garantías, el sistema de recursos que contiene nuestro Estado del Derecho que los tribunales superiores puedan ir revocando, puedan ir matizando las resoluciones que se adoptan por tribunales inferiores", ha apostillado.

"ABSOLUTA CONFIANZA" EN EL SISTEMA JUDICIAL ESPAÑOL

Bolaños, que ha expresado su "absoluta confianza" en el sistema judicial español y el Estado de Derecho, ha recalcado que hay resoluciones que él no comparte y con las que discrepa, pero ha reiterado que son "muy pocas". "Estoy absolutamente convencido que el tiempo pondrá todo en su sitio", ha sentenciado.

A renglón seguido, ha querido hacer una "reflexión adicional", aludiendo a la "estrategia de la ultraderecha" de Vox y "ahora" también del PP, a los que ha recriminado que incluso "financien a algunas organizaciones ultraderechistas que continuamente judicializan la política" y están "interponiendo querellas todos los días contra personas simplemente por ser progresistas o ser familiares de progresistas".

A su entender, eso también está generando "una presión enorme a la justicia española" y está "afectando" a su "buen nombre" y a su "prestigio" porque "obviamente la inmensa mayoría de esas querellas quedan en nada" y "se inadmiten de plano" al basarse en "recortes de prensa" y "bulos".

DEFIENDE REGULAR LA ACUSACIÓN POPULAR

El ministro ha indicado que luego tanto Vox como el PP intentan "sacar rédito político". A su entender, "el problema" es que la "derecha tradicional conservadora" que dirige Alberto Núñez Feijóo está "utilizando técnicas ultraderechistas". "Esto creo que también genera presión... ...y también afecta a la reputación de la justicia", ha abundado.

Por eso, ha defendido regular la acusación popular en los términos en los que el Gobierno lo hizo en la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal con el fin de evitar "un uso espurio y antidemocrático" de la misma como, a su juicio, "hoy hacen las organizaciones ultras persiguiendo a progresistas o a sus familiares solo por serlo".

Al ser interrogado de nuevo qué medida pueden contribuir a esa desconfianza de los ciudadanos en la Justicia los pronunciamientos del Gobierno hablando de que algunos jueces están haciendo política y si hace autocrítica, Bolaños ha reiterado que la opinión de los ciudadanos que se refleja en esas encuestas, que toman "con toda la cautela", tiene que ver con resoluciones que "resultan incomprensibles" y que son "muy pocas".

Finalmente, el titular de Justicia ha reiterado su "confianza plena" en el sistema judicial español. "Y por tanto en el final del camino seguro que todo quedará aclarado", ha vaticinado ante los periodistas.