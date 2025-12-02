Bolaños dice sentir "nauseas" por la trama Koldo y acusa de "machismo" a PP y Vox: "Son lo mismo"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, interviene durante una sesión plenaria, a 4 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado este martes en el Senado que los casos de corrupción en su partido le provocan "náuseas", ha acusado al PP y a Vox de "supurar machismo" y "clasismo", y ha reprochado al presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, que no ejerza una presidencia "imparcial" por llamarle la atención.

Durante la sesión de control del Pleno, el senador del PP Luis Santamaría ha reprochado al ministro que el Gobierno "no tienen política penitenciaria más allá de la relación" entre el coordinador general de Bildu, Arnaldo Otegi, y el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a quien también ha acusado de permitir que su "hermanísimo", David Sánchez, viva en Portugal "para no tener que pagar impuestos".

Además, ha asegurado que la política universitaria "gira alrededor de la catedrática de Begoña", en alusión a la esposa del presidente, y ha preguntado si "hay feminismo más allá de Jessi", en referencia a Jéssica Rodríguez, expareja de José Luis Ábalos, cuya contratación en una empresa pública sin ir a trabajar está siendo investigada por la Audiencia Nacional.

El parlamentario 'popular' también ha cargado contra la política de igualdad del Ejecutivo que, a su juicio, "no más allá de las estrechas relaciones que mantienen con las trabajadoras de la intimidad". Además, ha preguntado al ministro por el fraude "más allá del dinero negro llevado a la sede socialista de Ferraz" y ha recordado que se oyeron carcajadas durante un encuentro el viernes con la Asociación Profesional de la Magistratura cuando afirmó que la Fiscalía General del Estado era autónoma.

POLÉMICA POR LLAMAR "TRABAJADORAS DE LA INTIMIDAD" A LAS PROSTITUTAS

En su respuesta, Bolaños ha pedido al senador Santamaría que retirara la "enorme machistada" de llamar a las prostitutas "trabajadoras de la intimidad". "Supuran ustedes machismo y son lo mismo que Vox", ha sostenido.

A continuación, el titular de Justicia ha reconocido que el PSOE ha sufrido casos de corrupción: "¿Sabe lo que sufrimos? Unas náuseas de haber tenido a personas que tenían nuestra confianza". Pero ha señalado que como respuesta a estos casos el PSOE ha pedido dimisiones, entrega de actas, colabora con la Justicia y elabora planes anticorrupción.

En su turno de réplica, Santamaría ha exigido al ministro "que cese a alguno de sus compañeros dentro de las próximas semanas cuando se hagan públicas determinadas informaciones" y ha concluido que a Bolaños "no se le toma nadie en serio".

¿RECIBEN INFORMACIÓN SUBTERRÁNEA DE LA UCO O LA JUDICATURA?

A tenor de estas palabras, el ministro ha pedido al senador el origen de esas supuesta información "subterránea por parte de alguien que conoce los procedimientos judiciales" y le ha preguntado al PP si son "beneficiarios de algún delito o revelación de secretos". Y ha cerrado este debate destacando los datos macroeconómicos positivos de España.

El ministro de Presidencia también ha recibido la pregunta de la portavoz del Grupo Mixto, la senadora de Vox Paloma Gómez Enríquez, sobre si podrán declarar los altos cargos socialistas investigados por corrupción". También ha acusado al PP de ser "un partido corrupto en una guerra entre clanes" y ha afirmado que "no solo son las manzanas las que se pudren, sino también es el cesto", en referencia al Gobierno.

Gómez Enríquez ha enumerado la pionera condena a un fiscal general del Estado, la entrada en prisión provisional del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán o la del exministro de Transportes José Luis Ábalos, quien "es probable que se derrumbe en prisión". "¿Estos son bulos, señor Bolaños? Menuda inventada, menuda sinvergüencería y cara dura la vuestra", le ha espetado.

En su respuesta, el ministro ha reiterado que la intervención de Vox es "prácticamente la misma" que la del PP y que con "chantajes" a este partido gobiernan los de Santiago Abascal la Comunidad Valenciana gobiernan "a través de un hombre de paja". "Sus políticas son clasismo, machismo, racismo, lo que ustedes suelen supurar. Para usted la igualdad de oportunidades es ideología", ha apuntado.

Entonces, el presidente del Senado ha intervenido para pedirle que se ciñera al artículo 103 de la Cámara y respondiera a la pregunta de la senadora, a lo que Bolaños ha respondía que sabe que esta institución ha de ser imparcial, "cosa que usted no es". "Le agradezco que salga en defensa de Vox y que demuestre que el PP y Vox son uno", ha lanzado a Rollán, quien ha declinado responder.