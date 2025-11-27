Bolaños entrega un premio a UNICEF de la mano de RocaJunyent por "su compromiso con la infancia y sociedades más justas" - EUROPA PRES

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha entregado un premio, de la mano de RocaJunyent, al Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), por "su compromiso global con la infancia y la construcción de sociedades más justas".

"UNICEF debe ser entendida como un compromiso colectivo que alcanza a toda la sociedad; todos debemos sentirnos solidarios de la acción de UNICEF", ha declarado este jueves el jurista y expolítico Miquel Roca --socio fundador y presidente de honor de RocaJunyent-- en la clausura de la entrega del XII Premio Derecho y Sociedad.

Un acto celebrado en Madrid donde Roca ha agradecido a UNICEF la tarea que realiza, y al que ha acudido, además del ministro, la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló. El presidente de UNICEF España, Gustavo Suárez Pertierra, ha recogido el galardón en representación de la organización.

Suárez Pertierra ha lamentado que "el autoritarismo, la desinformación y la deshumanización se están extendiendo, mientras que la pobreza, los conflictos, las crisis climáticas y los drásticos recortes en la financiación destinada a la infancia están poniendo en peligro las vidas y el futuro de los jóvenes, justo cuando más necesitan nuestra ayuda".

En este sentido, ha agradecido la concesión del premio y ha remarcado que, "aunque la humanidad no atraviesa su mejor momento", se han "vivido circunstancias muy complejas" y se han "superado". Un galardón que forma parte del Programa de Responsabilidad Social de la Abogacía de RocaJunyent.

Con todo, según ha trasladado el despacho de abogados en un comunicado, el Jurado del Premio ha destacado que "UNICEF representa un referente global en la defensa de los derechos de los niños y niñas, trabajando para garantizar su bienestar y su acceso a la educación, la salud y la protección frente a cualquier forma de violencia. Su labor es esencial para construir sociedades más justas y equitativas, y constituye un ejemplo de responsabilidad social que trasciende fronteras".