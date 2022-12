Bolaños niega que Bruselas avale la decisión del TC y dice que el PP es sólo "un poquito democrático"

El PP y Vox dicen que Sánchez quiere controlar el tribunal para que permita un referéndum en Cataluña



El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha negado este miércoles que la Comisión Europea haya avalado la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de paralizar la tramitación de la ley que buscaba agilizar su renovación y lo ha hecho ante el PP, partido al que ha acusado de ser sólo "un poquito democrático".

Así se ha pronunciado Bolaños en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, en respuesta a la diputada 'popular' Macarena Montesinos, quien ha asegurado que la Unión Europea está "monitorizando" esa reforma que pretende impulsar el Gobierno y que este miércoles "avaló" la decisión del alto tribunal.

"Tienen ustedes una relación muy tormentosa con la verdad. Es rigurosamente falso lo que dice, la comisión no ha hecho ningún pronunciamiento sobre el auto del TC", le ha replicado el ministro, antes de volver a responsabilizar al PP de haber "tensionado hasta el límite" al tribunal, afectando a la "reputación" del órgano, con un recurso que ha tenido unos efectos sin precedentes en los 44 años de democracia en España ni tampoco en ningún otro país europeo.

Además, ha emplazado a los 'populares' a aclarar "qué está queriendo decir" su líder, Alberto Núñez Feijóo, cuando asegura que "llegará donde haga falta para proteger al Poder Judicial de un Gobierno ilegítimo". "Quieren gobernar cuando tienen mayoría y cuando no la tienen por eso son sólo un poquito democráticos", ha agregado el titular de Presidencia.

JUNQUERAS SE "GUASEA" DE SÁNCHEZ

Tanto Macarena Montesinos como el diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro han acusado al Gobierno de querer hacerse con el control del TC para que, en palabras de la 'popular' "nadie pueda poner trabas" al nuevo referéndum de independencia "que exige" el líder de ERC, Oriol Junqueras.

Gil Lázaro ha abundado en este punto, señalando que Junqueras hizo ese anuncio "guaseándose" del Gobierno y recordando que Moncloa también dijo que no habría indultos ni reforma de la malversación y al final no fue así. Además, como Montesinos, el diputado de Vox ha echado en cara a Bolaños sus "insultos y amenazas a los jueces".

Por su parte, el ministro ha insistido en que era el PP el que gobernaba cuando se convocaron dos referendos ilegales, y ha garantizado que con este Gobierno "no va a haber ninguna solución que sea divisiva de los catalanes y que cronifique el conflicto". "Estamos en soluciones de 2022, que pasan por el diálogo y por cumplir la ley y la Constitución, que es lo que no cumplen ustedes", ha retirado volviendo al bloqueo en la renovación de los órganos constitucionales.

CIUDADANOS, CON LA ULTRADERECHA

También han sacado a relucir el referéndum de independencia en sus 'duelos' con Bolaños el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, y el diputado de Navarra Suma, Sergio Sayas. El parlamentario 'naranja' ha negado credibilidad al Gobierno cuando asegura que no se va a celebrar.

"No tienen palabra, decían que no habría amnistía y la va a haber y para el referéndum están poniendo fecha en la agenda", ha soltado, después de recriminar los socialistas que vayan a dejar "sin armas al Estado" ante los "futuros delincuentes" al haber usado el Código Penal como "moneda de cambio" para sacar los Presupuestos. "Confunden su propio interés con el de los españoles. Ganaron las elecciones, sí, pero engañando a la gente diciendo que no pactarían con Bildu ni ERC", ha remachado.

Esa afirmación ha servido al ministro para incluir a Ciudadanos en el "gran bloque de la ultraderecha" que cuestiona la legitimidad del Ejecutivo y "no cumple con sus obligaciones constitucionales". "La Constitución se cumple en todo el país excepto en Génova 13. Si fueran realmente de centro y liberales estarían horrorizados con lo que hace el PP con el TC, pero no lo son y por eso le bailan el agua constantemente a la derecha", ha agregado.

La misma idea se la ha echado en cara minutos después a la presidenta del partido, Inés Arrimadas, con quien ha tenido un debate de interpelación sobre el Poder Judicial en la misma sesión de control.

ERC ACABARÁ EN EL TC

De su lado, Sayas ha llegado a preguntar al ministro si el siguiente paso en el plan del Gobierno es meter a ERC en el TC. "¿También eso le van a dar, van a poner a los enemigos de la Constitución a cuidarla?", le ha interrogado el diputado navarro.

Como en ocasiones anteriores, Bolaños ha aprovechado para llamar "tránsfuga" a Sayas, quien fue expulsado de UPN junto con su compañero el también diputado Carlos García Adanero por votar contra la reforma laboral en contra de la directriz de la dirección de su partido.

"Ustedes son el mayor caso de transfuguismo de la Historia de España al avalar este ataque a la democracia, porque los jefes de los que estamos aquí no son los jefes de los partidos sino los españoles a los que ustedes han mentido, traicionado y humillado construyendo un Gobierno en torno a una mentira masiva", ha afirmado Sayas, poniendo en pie a todos los diputados de Vox para aplaudirle.

"Ha sumado usted puntos para integrarse en uno de los partidos de la derecha o la ultraderecha. Ha cumplido el objetivo de su pregunta", ha zanjado el ministro.