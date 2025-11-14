Bolaños niega que la legislatura esté "parada" y augura que Sánchez será el presidente "más longevo" tras González

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha negado este viernes que la legislatura esté "parada", pese al anuncio de Junts de que no va a aprobar el grueso de las leyes del Gobierno, y ha subrayado que Pedro Sánchez se convertirá "pronto" en el segundo presidente "más longevo" de la democracia, en referencia a que será el que más tiempo acumule en Moncloa tras el también socialista Felipe González.

Lo ha dicho ante la Comisión de Justicia del Congreso en respuesta a la portavoz de ERC, Pilar Vallugera, quien le había avisado de que no conviene que el Gobierno "siga en la ficción" y continúe enviando leyes a la Cámara a sabiendas de que no se aprobarán a tenor de la decisión de Junts.

"No estamos en una legislatura parada", ha enfatizado el ministro, poniendo como ejemplo que este jueves se aprobó definitivamente la Ley de Movilidad Sostenible y se envió al Senado la de Servicios de atención a la Clientela, dos leyes que Junts ya había adelantado que iba a indultar por haberlas pactado con el Gobierno antes de la ruptura.

SIETE AÑOS Y MEDIO Y SIN MAYORÍA ABSOLUTA

Bolaños ha explicado que esas dos leyes, como tantas otras, han salido adelante "con mucho esfuerzo" pero ha recordado que el Ejecutivo lleva así "siete años y medio" y que "muy pronto", "en unos meses" Sánchez se convertirá en "el segundo presidente más longevo de la democracia".

"Y lo hemos hecho trabajando, nunca hemos tenido un Gobierno que cuente, ni siquiera en coalición, con una mayoría absoluta en el Congreso", se ha jactado Bolaños, recalcando que lo han logrado esforzándose, "llegando a puntos de equilibrio, tendiendo puentes y llegando a acuerdos". "Esa va a ser la tónica en los próximos meses, hasta el año 2027, que se celebren las generales", ha reiterado.

Y en la misma línea, ha respondido al portavoz de Junts, Josep Pagès, quien previamente le había soltado que ve al Gobierno "en fase de negación" tras el divorcio decidido por su grupo, un diagnóstico que Bolaños ha obviado.

"CUANDO HAYA DESACUERDO, MÁS DIÁLOGO"

Así, ha reiterado que continuarán trabajando "con Junts" y con el resto de grupos y ha recalcado que las dos leyes aprobadas en el Congreso ese viernes son "buenas" para el conjunto de la ciudadanía, también de Cataluña.

"Vamos a seguir esforzándonos; cuando haya acuerdo, diálogo, y cuando haya desacuerdo, más diálogo para intentar conseguir los acuerdos que necesita la ciudadanía", ha insistido.