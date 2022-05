Bolaños ofrece acuerdos a Ciudadanos "si deja de derechizarse", pero Arrimadas le acusa de no tener principios

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se ha ofrecido a buscar acuerdos con Ciudadanos sobre "las cosas de comer" si actúa como un "partido de centro útil" y no se "derechiza", pero la líder del partido naranja, Inés Arrimadas, ha acusado al Gobierno de "no tener principios" y de haber "traspasado todas las líneas éticas y morales".

En la sesión de control al Gobierno, Bolaños ha presumido de haber aprobado ya 140 leyes pero Arrimadas le ha replicado que ganan votaciones porque les apoyan los independentistas y lo seguirán haciendo "mientras ustedes encuentren servidores a los que cesar o insultar". "Mantenerse en el poder así no tiene mérito, simplemente demuestra no tener principios --ha dicho--. Sus socios no dan estabilidad a España, sólo a sus sillones".

A su juicio, el Gobierno "ha traspasado todas las líneas éticas y morales, y se creen impunes", mientras las instituciones están "más débiles que nunca por los ataques de sus socios". Y, en frente ve al PP "que no tiene claro si espala es un país plurinacional".

Y ha acabado lanzando un aviso a Bolaños: "Otros han venido aquí a atacarnos para defender las barbaridades de Sánchez, con vehemencia, y han visto que acabaron apuñalados por la espada por Sánchez. Así que no le defienda tanto a ver si le va a pasar lo mismo".

NO HAY HUECO ENTRE PP Y VOX

Pero el ministro cree que las puñaladas las recibió Ciudadanos en los gobiernos autonómicos que compartió el PP, que les "echó a patadas" cuando le convino, y ha avisado a Arrimadas de que el partido naranja "no cabe" entre PP y Vox.

"Le pido que dejen de derechizarse, que traten de ser un partido de centro y útil a todas horas --ha afirmado--. Y siempre tendrán la mano tendida para habar de ciencia, economía, trabajo, educación, salarios, de las cosas de comer y que interesan a la gente".