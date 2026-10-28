Bolaños pronostica que el PSOE obtendrá entre 125 y 145 escaños en el Congreso y seguirá gobernando

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante la clausura del DATAfórum Justicia 2026, a 23 de octubre de 2026, en A Coruña, Galicia (España). - M. Dylan - Europa Press

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha vaticinado que el PSOE obtendrá entre 125 y 145 escaños en el Congreso de los Diputados en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, por encima de los 121 que tienen ahora, y el presidente, Pedro Sánchez, seguirá gobernando cuatro años más.

El ministro asegura que pueden estar "muy arriba" según los datos que manejan en este momento y la "tendencia constante" que observan desde el inicio de la precampaña electoral, según ha indicado en declaraciones al programa 'La Cafetera' de Radiocable, recogidas por Europa Press.

Al ser interrogado sobre si obtener menos de 110 escaños, como indican varias encuestas publicadas recientemente, sería un fracaso, el ministro --que concurre como 'número tres' de la lista al Congreso por Madrid-- ha dicho que aspiran a sacar "bastantes más".

A su juicio, la precampaña está siendo "muy útil" porque está demostrando a los ciudadanos el proyecto de "refuerzo del Estado del Bienestar y de mejora de las condiciones de vida" de los socialistas y también el que "la ultraderecha trata de ocultar", pero que se les escapa en sus intervenciones públicas, dice.

En ese sentido asegura que la tendencia constante de todas las encuestas "las publicadas y las que no se conocen" es que "el PSOE sube cada día y el PP baja cada día". "Todos los encuestadores y las personas que se dedican a la demoscopia lo dicen", ha asegurado. "Nosotros cada día puntuamos dos veces, cuando habla el PSOE y cuando habla el PP", sostiene.