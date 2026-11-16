Bolaños reivindica el "servicio público" del Consejo de Estado y celebra que España tenga instituciones de cinco siglos

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, interviene en la inauguración de la exposición ‘Cinco siglos del Consejo de Estado en España, en la Biblioteca Nacional, a 16 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha reivindicado la función del Consejo de Estado como "servicio público" y ha valorado que el hecho de que España tenga instituciones con "cinco siglos de existencia" es "algo digno de subrayarse".

Así se ha expresado el ministro este lunes en la clausura de la inauguración de la exposición 'Cinco Siglos del Consejo de Estado en España' en la Biblioteca Nacional, que pretende mostrar la evolución del órgano consultivo a lo largo de sus 500 años y estará abierta hasta el próximo 14 de febrero.

Bolaños ha reivindicado que el Consejo de Estado "ha puesto su nota de institucionalidad, de asesoramiento, de consulta, de cordura a las actividades de los diferentes gobiernos".

"En un entorno como el actual, cada día más volátil, más efímero, pues reivindicar una institución que tiene cinco siglos de existencia, es verdaderamente algo digno de subrayarse. Es, sin duda, un símbolo de continuidad, de la que damos absoluta fe de la importancia que tiene en el día a día de los gobiernos", ha remarcado.

Y, además de señalar que el Consejo de Estado "es un órgano constitucional" y subrayar sus 500 años de historia, Bolaños ha enfatizado "el servicio público que lleva a cabo" esta institución.

El Consejo de Estado constituye, ha explicado, "un servicio que se presta a los ciudadanos", que se presta a los gobiernos para que tengan "mayor conocimiento" y les asesora "con una técnica legislativa más precisa, más correcta, más adecuada".

También permite que se abra "la perspectiva con lo que sucede en otros países o lo que las normas dentro de nuestro país han podido fructificar de una manera o de otra".

"Creo que todo ese conocimiento es un servicio público que nos hacemos a nosotros, que hacéis a la ciudadanía, que hacéis al pueblo español, porque cuantos mejores leyes tengamos, mejor sociedad seremos", ha reivindicado.

Por ello, "en un contexto como el actual, donde consensos que creíamos indiscutibles, que creíamos absolutamente asentados, se ponen en cuestión", el ministro ha reivindicado que el Consejo de Estado "tiene que representar lo que es la institucionalidad, un órgano constitucional, un órgano al servicio del Estado y, por tanto, al servicio de los ciudadanos y al servicio de nuestro pueblo".

"Nosotros, como país, tenemos cinco siglos, tenemos instituciones que se han mantenido durante todos estos años y, por supuesto, creo que eso dice mucho de España, dice mucho de sus instituciones", ha concluido Bolaños, antes de agradecer a las personas que forman parte de él.