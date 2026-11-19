1135317.1.260.149.20261119104138 El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante la segunda jornada de Metafuturo 2026, en el Ateneo de Madrid, a 19 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha tildado este jueves "bastante irrelevante" la entrevista en la que el líder de Junts, Carles Puigdemont, ha concedido al diario 'El Mundo' y ha defendido que España tiene actualmente "más cohesión territorial que nunca" gracias a las políticas llevadas a cabo por el Ejecutivo.

"Hoy la situación en Cataluña es indiscutiblemente de normalidad, normalidad política, institucional, social, que hoy España tiene más cohesión territorial que nunca, gracias a políticas valientes que hemos llevado a cabo, y todo lo demás me parece irrelevante", ha afirmado durante su intervención en el encuentro Metafuturo, organizado por Atresmedia en el Ateneo de Madrid.

Previamente, en declaraciones a los periodistas a su llegada al acto, Bolaños no ha querido responder directamente a las revelaciones de Puigdemont en dicha entrevista, en la que admitió que se aprovechó de la ambición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para "derrotar a España", entre otras cuestiones.

No obstante, el ministro ha acusado a Junts de abandonar su "fingida equidistancia" entre Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Pedro Sánchez, al adoptar "las mismas palabras, el mismo discurso" y los "mismos ataques personales" contra el jefe del Ejecutivo. A su juicio, la entrevista previa a las elecciones ha sido "muy esclarecedora" y "pone de manifiesto a quién prefieren y, por tanto, los catalanes sabrán qué hacer el día 29 de noviembre".

Bolaños había restado importancia a las declaraciones del expresidente catalán y ha defendido que España tiene "el mayor grado de cohesión territorial de las últimas décadas" y ha señalado que las cifras de crecimiento económico y de solidaridad entre territorios "demuestran que la buena salud de la cohesión territorial del país es indiscutible".

Asimismo, el titular de Justicia ha destacado que las políticas desarrolladas por el Gobierno en esta legislatura y en la anterior han fortalecido "enormemente" la cohesión territorial de España. "Los partidos políticos hacen actualmente política dentro de las instituciones, dentro de la ley, dentro de la Constitución. En Cataluña existe una normalidad "política, social, institucional absoluta", ha apuntado.

NADIE QUIERE VOLVER A LA TENSIÓN DE 2017

En este sentido, Bolaños ha contado que ha pasado dos días en Barcelona y Tarragona y que ha podido comprobar personalmente esa situación. "La normalidad en Cataluña ha llegado", ha afirmado.

Según ha explicado, hay quienes estaban "mucho más cómodos en el conflicto, en el enfrentamiento, en la tensión" y ha apuntado que quizá esa situación les venga bien "para intentar resucitar". Sin embargo, sostiene que el enfrentamiento no beneficia a catalanes ni a españoles. "Nadie quiere mirar atrás, nadie quiere volver a esa tensión insoportable del año 2017", ha subrayado.

Finalmente, el ministro de Presidencia ha asegurado que el Gobierno seguirá "mirando al futuro", porque la Cataluña actual es "una Cataluña de futuro y tiene toda la prosperidad por delante".