Borrell acusa a los independentistas de tener "actitud totalitaria" al excluir a quienes no piensan como ellos

Publicado 15/10/2019 18:11:11 CET

Reúne a 25 corresponsales extranjeros el día después de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 'procés'

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación en funciones, Josep Borrell, ha afirmado este martes ante dos docenas de corresponsales extranjeros que el independentismo tiene "una actitud totalitaria" por excluir a quienes no piensan como ellos.

"Cuando excluyes a una parte de la población porque no comparten tus opiniones y proclamas que solo los que piensan como tú son 'el pueblo' eso es una actitud totalitaria: 'Solo eres alguien del pueblo si piensas como yo", ha dicho, según ha recogido el diario 'The Guardian'.

Así, a su modo de ver, "la raíz del problema es que el movimiento independentista ignora la 'catalanidad' de los que no están a favor de la independencia". De ese modo, ha advertido de que decir que la sentencia es un ataque a los catalanes es "abusar" del término 'catalán'. "No me excluya de la sociedad, la sociedad catalana está dividida en dos y una de las partes excluye a la otra", ha dicho.

El encuentro de Borrell con los corresponsales --ha mantenido varios desde que llegó al Ministerio en junio de 2018-- se enmarca en una ofensiva de comunicación del Gobierno en pleno después de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el proceso independentista. Otros ocho ministros han dado entrevistas a medios internacionales, incluida una del ministro de Ciencia, Pedro Duque, en ruso a una televisión de este país.

El ministro también ha dicho ser consciente de que la sentencia "no resuelve el conflicto en Cataluña", porque "las sentencias no están hechas para resolver conflictos políticos, sino para tipificar penalmente hechos concretos", ha recogido la agencia rusa Sputnik.

Así, ha defendido la vía que propugna el Gobierno de Pedro Sánchez: "diálogo en el marco de la Constitución", alegando que "No hay otra vía en un país democrático", ha insistido.

También ha criticado la decisión del presidente catalán, Quim Torra, de alentar las manifestaciones independentistas, recordando que Torra es "el responsable último del orden público en Cataluña". "Hay una dualidad ahí: por un lado anima a los manifestantes y por otro envía a los Mossos d'Esquadra para contrarrestar la protesta".

Además, ha señalado que el Gobierno mantiene su confianza en la labor de la policía catalana para mantener el control de la situación. "El Gobierno central dejará a la Policía catalana hacer su papel", ha dicho, y la Policía Nacional o la Guardia Civil actuarán para "ayudar" a las autoridades locales.