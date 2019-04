Borrell admite que el embargo de armas alemán a Arabia Saudí afecta a exportaciones españolas

Publicado 23/04/2019 16:00:46 CET

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro alemán de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, ha reconocido este martes que la decisión alemana de bloquear la venta de armamento a Arabia Saudí afecta a exportaciones españolas, porque incluye a todo componente de fabricación alemana que se incorpore a armamento manufacturado en otro país.

Borrell no ha dado detalles de ese impacto, pero uno de los afectados podría ser el consorcio europeo Airbus, que vende a Arabia Saudí aviones de reabastecimiento en vuelo MRTT y 'cazas' Eurofighter.

"Alemania ha establecido un bloqueo de las exportaciones de armas a Arabia Saudí, no solo de las que exporta ella directamete, sino de todo componente de fabricación alemana que forme parte de un armamento producido en otro país, lo cual ha bloqueado la exportación de otros países que tienen componentes alemanes, incluidos nosotros", ha dicho Borrell.

Alemania decidió imponer este embargo de armas a raíz del asesinato del periodista saudí Yamal Jashogi en el Consulado de su país en Estambul.

Borrell ha hecho alusión a este asunto durante un acto, celebrado en Casa de América, sobre las relaciones entre la UE y Estados Unidos, porque la venta de armas es uno de los asuntos donde Francia y Alemania están "en posiciones radicalmente diferentes".

Francia y Alemania, ha explicado, "pueden ser una pareja bien avenida" pero "tienen intereses geoeconómicos distintos". Para Alemania es clave su exportación de automóviles, para Francia su agricultura.

El ministro español cree que, para la construcción europea, "la pareja francoalemana es cada vez más necesaria y cada vez menos suficiente" y además es "una pareja que no procrea, no han creado a su alrededor una familia de países que se sumen al mismo impulso", mientras "ellos solos no van a tirar del carro". Especialmente en el contexto del Brexit, ha dicho, España está dispuesta a formar parte de ese motor.

Borrell también se ha referido a la defensa europea, para decir que "antes de hablar pomposamente de un ejército europeo, que está fuera de la realidad práctica", lo que debería hacer la UE es comunitarizar ciertos elementos de sus capacidades militares para poder intervenir con rapidez cuando hay una crisis.

A su juicio, más que gastar más dinero en defensa, los países europeos tienen que gastar mejor. Los europeos, ha dicho, tienen el doble de efectivos militares que Estados Unidos, "pero divididos en 27 ejércitos, algunos diminutos" y no resulta fácil movilizar una fuerza de reacción rápida. "Los battlegroups los estamos desmantelando sin haberlos utilizado nunca", ha dicho.

En la misma línea, ha señalado que cuando hay una crisis en el Sahel, no acude la UE, sino Francia, con apoyo de otros, y que la intervención europea en Libia, "para bien o para mal" necesitó el apoyo de Estados Unidos.

"Seamos realistas, Europa no puede prescindir de la OTAN, nadie se plantea decir salimos de la OTAN y construimos una OTAN europea, no se lo plantea nadie", ha dicho.