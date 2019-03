Borrell dice que las Embajadas usarán el logo del exilio republicano para actos relacionados y ve la polémica interesada

Publicado 04/03/2019 9:01:31 CET

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, ha afirmado este domingo que las Embajadas y Consulados españoles usarán el logo creado por el Gobierno para rememorar el exilio republicano para asuntos relacionados con acontecimientos que recuerden aquella tragedia, y ha opinado que este asunto es "un tema sin importancia que se está exorbitando interesadamente".

Según el diario 'ABC', el pasado viernes el Ministerio dio la orden de insertar ese logotipo en los pies de firma de los correos electrónico y 24 horas después rectificó, después de que el diario recogiese testimonios que hablaban de "politización" y criticando el uso de colores que no son los de la bandera nacional.

No obstante, Borrell ha asegurado que su Departamento no ha "rectificado", no que simplemente ha dicho que no es necesario usarlo para todas las comunicaciones internas del Ministerio, "para decir que la reunión de las cinco se ha pasado a las seis".

El ministro ha justificado que, cada vez que el Gobierno produce un logo oficial, igual que se ha hecho con el de los 40 años de la Constitución o con los de las presidencias de la UE, el Ministerio de Exteriores tiene la función de divulgarlo. Así, ha señalado que el logo se usará en las comunicaciones relacionadas con los actos para los que está pensado.

Además, ha opinado que con este asunto se está intentando "sacar las cosas de quicio" y ha dicho que habiendo "tantos problemas en este mundo" a él le irrita que se planteen "problemas que no existen o que son menos de lo que se dice que son".

Por otro lado, ha evitado aventurar si el Gobierno logrará desenterrar los restos de Franco ni valorar como se ha gestionado, porque no es un asunto de su competencia, y ha dicho que si no es posible será por las "demoras judiciales" y el "obstruccionismo judicial de la familia y de partidos políticos". Vivimos en un Estado de Derecho, para lo bueno y para lo malo", ha dicho.