Borrell: "El Gobierno belga debería intervenir en defensa del sistema judicial español"

Actualizado 12/07/2018 10:29:45 CET

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, considera que "el Gobierno belga debería intervenir en defensa del sistema judicial español" ante la situación "anómala" desatada con la admisión a trámite de una querella presentada allí contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena por el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros, todos prófugos.

En una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, Borrell, para quien "no deja de ser sorprendente" la decisión del tribunal belga, explica que si bien en aquel país hay separación de poderes y el Ejecutivo "no puede decirle a los jueces lo que tienen que hacer o no, sí puede presentarse como parte del proceso y advertir de esa situación anómala que representa que una jurisdicción nacional encause a otra jurisdicción nacional".

"Hemos pedido a nuestra representación diplomática en Bélgica que tome cartas en el asunto, que actúe, que contacte con el gobierno belga y le diga que tome parte", ha señalado Borrell, en relación a las instrucciones que ha dictado esta semana a la embajadora de España en aquel país, Cecilia Yuste, después de que el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGJP), Carlos Lesmes, pidiese al Gobierno que garantizase "la inmunidad de jurisdicción" de Llarena.

Sobre la falta de neutralidad de la que le acusa por dar estas instrucciones, el propio Puigdemont, Borrell, dice que ni es neutral ni deja de serlo, ya que sólo cumple con su función: "El ministro de Exteriores español advierte a su embajada de que existe un problema en Bélgica y debe intervenir en defensa de los intereses del Estado español y en el Estado español están los poderes del Estado y uno de los poderes del Estado es el judicial", ha sentenciado.

Por otra parte, preguntado por las razones por las que la euroorden en estos casos de políticos independentistas fugados de la justicia española no está funcionando de forma automática, Borrell ha recordado que los automatismos sólo son válidos en casos de delitos tasados en "una lista" en la que estos tipos penales no figuran, y por eso, tiene que entrar a analizarlos un juez y buscar "correspondencia" con el código penal de su propio país.

"Sería mucho mejor que la lista fuera completa y hubiera una correspondencia unívoca entre los códigos penales de todos los países, pero la historia judicial de cada país hace que haya diferencias", ha señalado.