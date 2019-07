Borrell lamenta las "fugas de información" como la que ha provocado la dimisión del embajador británico en EEUU

Publicado 11/07/2019 11:59:21 CET

CUACOS DE YUSTE (CÁCERES), 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en funciones, Josep Borrell, ha lamentado y cree que hay que "luchar" contra las "fugas de información" que afectan al personal diplomático que dificultan un trabajo que requiere de "reserva y discreción".

"Hay que luchar contra esas fugas de información que impiden hacer bien el trabajo que tienen que hacer los que necesitan de reserva y discreción para poderlo hacer", ha señalado Borrell en alusión a la dimisión del embajador británico en Washington, Kim Darroch, después de la polémica suscitada por la filtración de documentos confidenciales en los que calificaba al presidente estadounidense, Donald Trump, de "inepto".

En este sentido, el ministro español ha apuntado que el trabajo diplomático se hace "con niveles de cierta discreción", en tanto que los embajadores están para "transmitir opiniones a quien las tiene que recibir, no para anunciarlas en la plaza pública".

"Si todo el mundo cree que todos los informes que hacen van a salir publicados en los periódicos, obviamente no los redactarían de igual manera, porque el mensaje depende del destinatario", ha añadido.

Por todo ello, ha considerado "una pena" esta "clase de fugas de información", porque los diplomáticos "y mucha otra gente" necesitan "tener reserva y discreción, de lo contrario no se puede hacer bien su trabajo".

Borrell ha matizado que aborda esta cuestión como ministro de Asuntos Exteriores en funciones, y no "como lo que todavía no es", en referencia a su propuesta como alto representante de la Política Exterior de la UE. "Agradezco la confianza" de esta propuesta, ha añadido Borrell, pero ha recordado que hasta que no sea aprobado por el Parlamento Europeo en octubre debe ser "extremadamente prudente para no parecer" que está "actuando ya" como lo que "todavía" no es.

El ministro español ha sido preguntado por este asunto por los periodistas con motivo de su asistencia en Cuacos de Yuste (Cáceres) al curso "El proceso de integración europea. La Unión Europea y los desafíos actuales", celebrado en el Real Monasterio de Yuste, donde ha dictado la conferencia "La Europa que viene. Los retos de la nueva legislatura".