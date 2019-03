Borrell sobre las listas: "Siempre se acaba resolviendo de una forma que no es a gusto de todos"

Publicado 18/03/2019 9:17:30 CET

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, ha asegurado este lunes que la confección de las listas electorales siempre son motivo de "polémica" y entiende que se resuelven de una forma que no es "a gusto de todos".

Así se ha expresado sobre el choque entre Ferraz y la federación andaluza por el diseño de las listas de cara a los comicios del 28 de abril. "Las listas en la larga historia del PSOE siempre es un tema complejo, difícil, polémico, siempre se acaba resolviendo de una forma que no es a gusto de todos", ha señalado.

"Al final el comité federal toma la decisión, y se tomó sin ningún voto en contra", ha apuntado Borrell. La dirección federal del PSOE de Pedro Sánchez ejerció este domingo su potestad para cambiar sustancialmente las listas al Congreso y el Senado para las elecciones generales del 28 de abril propuestas por la federación andaluza. Pese a las negociaciones que se prolongaron hasta el último minuto entre Ferraz y el PSOE andaluz, no ha sido posible el pacto.

"No he seguido el proceso de elaboración de las listas, si me preguntan por la composición en Andalucía no la sé", ha señalado el ministro, que concurrirá a las elecciones al Parlamento Europeo, como cabeza de lista del PSOE el próximo 26 de mayo.