Borrell llama a honrar la Constitución acabando con la idea de llamar "traidores" a los catalanes no independentistas

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha hecho este miércoles una llamada a honrar la Constitución española luchando contra el discurso que tilda de "traidores" a todos aquellos catalanes que no apoyan la independencia de Cataluña, una tarea que, a su juicio, es el "gran reto" que tiene la comunidad autónoma pero al mismo tiempo "el mejor servicio" que se le puede hacer a la Carta Magna.

"Si tú no has venido de ninguna parte, pero has nacido aquí y tampoco estás a favor de la independencia, sólo puedes ser un traidor y contra eso hay que luchar. Contra eso hay que luchar y es el mejor servicio que se le puede hacer a ese marco que nos permitió vivir esos años de progreso", ha manifestado.

"Es simplemente explicar que no es cierto que pensar de una determinada manera excluye del colectivo social, es el gran reto que hay hoy en Cataluña", ha subrayado durante su discurso en el acto de celebración de los 40 años de la Constitución organizado por Sociedad Civil Catalana (SCC) en los Museos Reales de Bellas Artes de Bruselas.

En opinión del jefe de la diplomacia española, aquellos que no piensan de esta forma tiene por delante "una enorme tarea pedagógica" para explicar "cuáles son las características" de España y su diversidad. "Porque si nos callamos sólo se oirá la otra voz y parecerá que es la única", ha advertido.

Borrell ha lamentado que España viva su "mayor crisis política e institucional" desde que llegó la democracia por el desafío independentista. "De eso somos plenamente conscientes", ha expresado, para después recordar el "temor y perplejidad" con la que vivió el "intento programado de subvertir el orden constitucional".

El ministro de Asuntos Exteriores ha criticado la "gran mentira" que se contó a la sociedad catalana, pero también ha remarcado que "la fuerza" de las instituciones del Estado "ha prevalecido" y que se ha "evitado lo peor" aunque "muchas de las fracturas que se generaron todavía están abiertas.

El "problema" es que fuera de España, y especialmente en Bélgica y la región de Flandes, ha especificado, todavía "parte de la opinión pública cree la narrativa nacionalista". Borrell ha reconocido que la democracia española "tiene luces y democracias", pero ha reivindicado que es de las 20 "más plenas" del mundo según algunos informes internacionales.

En la misma línea, ha recordado que España ha sido condenada en menos ocasiones por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Bélgica.

PIDE PRECAUCIÓN PARA REFORMAR LA CONSTITUCIÓN

El ministro ha aprovechado la ocasión para remarcar que los 40 años que han pasado desde que se aprobó la Constitución "han sido sin duda alguna los mejores años" de la historia de España "desde la batalla de Trafalgar". "Nunca hemos tenido un periodo tan prolongado en el que no hemos cambiado de régimen político ni la Constitución", ha señalado.

Para Borrell, la Constitución española "tiene unas bases firmes" y "unos cimientos sólidos" que permiten "que el edificio no se derrumbe". Sin embargo, ha apuntado que la Carga Magna "no tiene nada de magia" y "no es más que un marco de referencia" y "un punto de partida".

"En ocasiones, la calidad de un edificio puede ser mejorable, pero las bases tienen que ser firmes. De lo contrario, las mejoras no hacen más que embellecer lo que más tarde será una ruina", para después afirmar, en todo caso, que es necesario escuchar "nuevas propuestas" para reformarla y preguntarse los objetivos de esta tarea.

El ministro Borrell ha sido el encargado de abrir el acto '40 años después: Celebrando la Constitución española', organizado por Societat Civil Catalana (SCC) en el auditorio de los Museos Reales de Bellas Artes de Bruselas. Antes ha pronunciado unas palabras de bienvenida la vicepresidenta de SCC, Miriam Tey.

En el evento también participan la exministra y guinista Ángeles González-Sinde, la diseñadora de moda Agatha Ruiz de la Prada, la escritora Elvira Roca, la periodista Irene Villa, y el historiador José Varela en una mesa de debate sobre la revolución cultural y social desde la aprobación de la Carta Magna.

Tras una actuación de José Pablo Serrano y un quinteto de cuerda, intervienen en una segunda mesa el líder del PP en la Eurocámara, Esteban González Pons, la eurodiputada del PSOE Inés Ayala, el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta y el diplomático Ángel Viñas.