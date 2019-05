Borrell no ve incompatible un Gobierno de coalición PSOE-Podemos pese a que Iglesias defienda una soberanía por barrios

Publicado 23/05/2019 12:34:51 CET

MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación en funciones y cabeza de lista del PSOE a las elecciones europeas, Josep Borrell, ha admitido este jueves que puede haber un Gobierno de coalición entre PSOE y Podemos aunque el líder de Podemos, Pablo Iglesias, defiende una "soberanía por barrios" y "niega la esencia" de la unidad de España.

"No comparto ese punto de vista", ha subrayado Borrell, pero ha insistido en que puede haber un miembro del Gobierno que piense así, en un Ejecutivo que gestione sus funciones "dentro del marco constitucional". "No le veo una incompatibilidad, vendría la incompatibilidad si dentro de ese Gobierno se hicieran decisiones sobre cambios en la Constitución", ha insistido el ministro, explicando que ese escenario haría "imposible" un Ejecutivo de coalición.

"Es una de las grandes diferencias que tenemos, de las muchas que hay. Nosotros no somos confederalistas, se puede ser federalista en el marco de la actual Constitución, pero confederalista no", ha señalado Borrell en declaraciones en Onda Cero, recogidas por Europa Press.

A su juicio, Podemos defiende que la soberanía "vaya por barrios". "Cuando Iglesias dice que es soberanista y Cataluña tiene derecho a decidir si se queda o se va, y ese derecho lo tiene Murcia o Cantabria, está negando la esencia del artículo 2 de la Constitución", ha observado.

"Está diciendo que la soberanía no reside en el pueblo español", ha insistido el dirigente socialista. No obstante, a juicio de Borrell esta posición de Podemos no es óbice para formar un posible Ejecutivo de coalición.

"Según dice no es un independentista, es un soberanista. Si creyera que reside en el pueblo español no se propondría trocearla y que cada parte del territorio decida si quedarse o marcharse", ha matizado sobre Iglesias.

¿EXTERIORES EN MANOS DE PODEMOS?

Sobre el hecho de que en un futuro Ejecutivo de coalición la cartera de Exteriores pueda pasar a manos de Podemos, Borrell ha evitado pronunciarse asegurando que la composición del Gobierno "es materia reservada" del presidente Pedro Sánchez.

"No tengo ni idea de cómo lo está llevando. No es mi 'businness'", ha recalcado, incidiendo en que se encuentra volcado en la campaña electoral de los comicios europeos.

NO HAY UNIDAD DE CONSTITUCIONALISTAS

Esta reflexión de Borrell ha llegado a colación de una crítica a Vox sobre los cambios "sustantivos" que propone para la Carta Magna. "No se puede decir que estén en defensa de esta Constitución. A la Constitución se la puede atacar de muchas maneras", ha subrayado.

De esta forma ha rechazado manifestarse con Vox en una concentración a favor de la Constitución, porque no se siente "homologado" por la formación de Santiago Abascal.

A este respecto, preguntado si cree que se podría reeditar una manifestación en favor de la Constitución como la vivida el 8 de octubre en Cataluña, tras la escalada independentista en el Parlament, el ministro socialista ha matizado que entonces se produjo una convocatoria ciudadana, por parte de Societat Civil Catalana, y que él acudió "a título personal".

Ha negado que haya unidad entre los partidos constitucionalistas. "Nunca la ha habido y ese es uno de los problemas que tenemos en España", ha zanjado, indicando que las formaciones constitucionalistas están "muy enfrentadas entre sí".