Borrell sobre una posible prórroga del Brexit: "Reino Unido tendrá que explicar para qué quiere más tiempo"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell, ha señalado este jueves que una prórroga en la negociación del Brexit puede salvar el "callejón sin salida" en el que se encuentra la situación, pero ha destacado que, no obstante, el Gobierno británico tiene que aclarar "para qué" quiere el tiempo extra.

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, ha asegurado que nadie ha planteado "en serio" la opción de prorrogar el plazo para que Reino Unido salga de la UE, previsto para el 29 de marzo. Borrell entiende que si se atrasa la salida será para negociar más, pero pide al Gobierno británico explique qué va a renegociar.

"El Reino Unido tendría que explicar que pide más tiempo y para qué lo pide, el tiempo por si solo no va a resolver el problema", ha asegurado.

Entiende Borrell que ahora mismo se produce un "callejón sin salida", ya que no hay un acuerdo en el Parlamento para el Brexit, pero al tiempo nadie quiere que Reino Unido se vaya de la UE sin acuerdo. "La situación solo se puede salvar de momento prolongando el plazo para intentar encontrar un acuerdo, digo yo", ha señalado.

Asimismo, el ministro de Exteriores ha puesto el foco en que una prórroga en la salida de Reino Unido de la UE puede trastocar las elecciones europeas del próximo mes de mayo. "Se pensó que no estaría Reino Unido y no estaba previsto que hubiera escaños británicos. Si se prorroga un año y están en la UE en mayo, tendrán que participar", ha indicado.

Con todo, Borrell exige a Londres que aclare su posición con respecto al acuerdo para el Brexit, ya que, ha dicho, nadie quiere un salida "dura" de la noche a la mañana. Con este escenario, ha advertido de que las aduanas aparecerían "como por arte de magia".

Según ha admitido, la negociación entre Bruselas y Londres "no puede durar eternamente", por lo que, reclama que se dejen "las cosas claras" pronto y todas las partes se preparen para el escenario del Brexit, incluso si este se produce sin acuerdo. "Si no hay acuerdo, habrá que prepararse para un no acuerdo, y que al menos tengas tres meses para prepararte", ha señalado.

AVISO PARA CATALUÑA

En este punto, tras exponer las dificultades que está atravesando el Gobierno británico en la negociación para sacar al país de la UE, Borrell ha dibujado una comparación con la crisis de Cataluña, entendiendo que, visto el complejo escenario del Brexit, le llama la atención cómo se pudo hacer pensar que Cataluña podía ser independiente "de la noche a la mañana".

"Ahora se ve lo que significa irse por las bravas de la UE, cuando uno ve la complejidad de separar un país que tiene su propia moneda, sus fronteras e instituciones. Eso es mucho menos de lo que comparte una Comunidad Autónoma con el Estado", ha señalado.

Borrell imputa a los dirigentes independentistas haber hecho creer a la gente que se podía declarar la república y al día siguiente funcionar como un estado independiente. "Eso si es 'fake news'", ha declarado. "Eso ha pasado aquí en casa", ha zanjado.