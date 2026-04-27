Bustinduy critica a Ayuso por dejar "a su suerte" a vecinos de Vallecas cuyas VPO están en manos de "fondos buitre"

Rita Maestre y Pablo Bustinduy visitan a vecinos del Ensanche de Vallecas - EUROPA PRESS

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha cargado este lunes contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por haber "condenado a su suerte" a algunos vecinos del Ensanche de Vallecas (Madrid) que se enfrentan a un posible desahucio tras la venta de las casas en las que viven alquilados, y que eran de protección oficial, al "mayor tenedor inmobiliario de España".

Por ello, ha reivindicado la importancia de votar este martes a favor del decreto de prórroga de alquileres tras reunirse, junto con la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, con vecinos del Ensanche que se están viendo afectados por la venta de estas viviendas a "fondos buitre".

Al hilo, ha aseverado que los vecinos del bloque de pisos que ha visitado tienen derecho a solicitar la prórroga de contratos de alquiler, que aún "está en vigor", para "seguir quedándose en su casa pagando religiosamente los alquileres".

Frente a ello, ha lamentado que, mientras "las familias son reducidas a fichas en el casino financiero", Ayuso diga que el "fondo buitre se ha ganado estas viviendas". "El mensaje a los inquilinos, es que se busquen la vida", ha deslizado.

En este sentido, ha señalado que si los 'populares' acaban "pulsando el botón rojo" en la votación del Congreso de este martes, estarán "condenando a su suerte a casi tres millones de compatriotas" y se ha cuestionado si el PP está defendiendo "a quién está desahuciando a las familias".

"La derecha y la extrema derecha van a ponerse del lado de los buitres financieros que está echando a las familias a la calle", ha agregado el titular de Derechos Sociales al tiempo que ha hecho un llamamiento a que los de Alberto Núñez Feijóo "recapaciten, reconsideren y calibren el clamor social" que es "transversal a todas las ideologías".