Bustinduy denuncia "una década de ensañamiento y persecución" a la izquierda tras el procesamiento de Mónica Oltra

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha denunciado "toda una década" de "ensañamiento y persecución" contra partidos y dirigentes de la izquierda después de que la Audiencia Provincial de Valencia haya ordenado al magistrado que abra juicio oral contra la que fuera líder de Compromís.

Bustinduy se ha sumado al apoyo que han mostrado distintos líderes progresistas a la exvicepresidenta valenciana y ha asegurado que la diferencia entre Oltra y "quienes la persiguen" reside en que ella "se irá a su casa con la cabeza bien alta" pero ellos "quedarán relegados a la infamia".

Y ha querido incidir en que "desgraciadamente no es el único" caso. "Que se lo digan a Ada Colau, a Pablo Iglesias, a Irene Montero, a Vicky Rosell", ha asegurado el ministro, que ha criticado que no haya habido "ni una condena" judicial. El ministro ha atribuido la decisión de la Justicia valenciana a que Oltra haya "servido al interés de la clase trabajadora".

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y otros dirigentes destacados de la izquierda han apoyado públicamente a la exvicepresidenta valenciana Mónica Oltra.

"Con Oltra. Siempre. Y contra todos los que lleven años intentando acabar con ella", ha escrito la también ministra de Trabajo y dirigente de Sumar en un mensaje que ha publicado en valenciano a través de la red social 'BlueSky'.

Un apoyo que ha replicado el perfil oficial de Movimiento Sumar en esta plataforma: "Todo nuestro apoyo a Mónica Oltra", ha publicado el partido, y ha advertido que no aceptarán ataques injustos contra la "trayectoria" de una política "al servicio de la gente".

Compromís, en un comunicado que también ha compartido su portavoz en Les Corts, Joan Baldoví, ha recordado las palabras del juez instructor, que archivó la causa, argumentando que "nadie debe ser juzgado sin que exista un solo indicio racional de criminalidad". También ha evocado las 96 páginas en las que el magistrado explicó esta decisión después de "dos años de instrucción", "más de 50.000 correos analizados" en la investigación y "quince personas interrogadas".

En la misma línea se han pronunciado además los dos diputados de Compromís en el Congreso Águeda Micó, adscrita al Grupo Mixto, y Alberto Ibáñez, integrante de Sumar, quienes han denunciado lo que consideran una "persecución judicial" contra la exvicepresidenta valenciana y han insistido en que "no hay caso".

La líder de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha hecho suyo el mensaje difundido por Compromís en 'X'. Manuela Bergerot, portavoz de la formación regional en la Asamblea, ha escrito su propio mensaje de apoyo a Oltra, arremetiendo contra la Justicia y los medios de comunicación por llevar "años sometiendo" a la exdirigente nacionalista a un "acoso" que ha calificado como "vergonzante".

"Un 'lawfare' de manual cuyo único objetivo ha sido intentar dañarla", ha publicado en su perfil de 'X' y ha vaticinado que será "otro capítulo más de lo mismo, que irá a ninguna parte". "Todo el apoyo siempre, compañera", ha concluido Bergerot.

El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia archivó en 2024 las actuaciones al no apreciar delito --al igual que la Fiscalía-- y, posteriormente, la Audiencia ordenó reabrir la causa al estimar los recursos de Vox y Gobierna-te. El juez siguió adelante con el procedimiento por "imperativo legal" y en aplicación de esa decisión.

Posteriormente, en 2025, el órgano el órgano de instrucción volvió a negar la apertura de juicio oral y optó por el sobreseimiento provisional de la causa y en diciembre reafirmó esta decisión al rechazar los recursos de las acusaciones. Éstas volvieron a recurrir a la Audiencia y, ahora, el tribunal ordena la apertura de juicio.

La institución judicial provincial señala que el instructor "no puede negar a las acusaciones" la apertura del juicio oral "si existe probabilidad de que los hechos puedan ser apreciados como subsumibles en una conducta" valoradas "razonablemente" por ellas como delictiva.