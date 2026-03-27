Bustinduy denuncia que las imágenes de la detención de Mbyae por parte de la Policía son "absolutamente inaceptables"

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante la tercera jornada del VI Foro Económico organizado por elDiario.es, en el Colegio de Arquitectos de Madrid, a 27 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha afirmado que las imágenes de la detención al exdiputado madrileño y dirigente de Podemos Serigne Mbaye por parte de agentes de Policía Nacional son "absolutamente inaceptables y no pueden tener cabida" en el país.

Al respecto, ha afirmado que hay que denunciar que se produzcan situaciones de violencia por razones tanto raciales como políticas y ha agradecido la movilización que se produjo anoche para clamar contra el arresto de Mbaye.

"No se puede normalizar en una democracia digna de tal nombre que se ejerza este tipo de violencia por razones políticas y raciales", ha asegurado durante su intervención en el foro 'El liderazgo de España en la estrategia europea', organizado por 'eldiario.es'.

También ha alertado que es "extraordinariamente preocupante" que haya "violencia dirigida explícitamente a mujeres de izquierda y a organizaciones políticas de izquierda", que ha sufrido durante una década "montajes policiales" o "persecuciones judiciales que acaban en nada", señalamientos y hostigamientos.

Bustinduy ha enfatizado que la lista de dirigentes o excargos que han sufrido una "persecución política por el hecho de ejercer sus funciones de representación" es "larguísima", citando a Mónica Oltra, Ada Colau, Rita Maestre, Pablo Iglesias o Irene Montero, entre otros.

CONVENCIDO DE QUE LA IZQUIERDA LO HARÁ BIEN EN LAS GENERALES

En cuanto a las perspectivas electorales de la izquierda alternativa, el ministro ha comentado que las formaciones están en un proceso que tiene hitos como la reedición de la alianza de los partidos de Sumar o los actos que está impulsado el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, con otros dirigentes del espacio, entre ellos el previsto el próximo 9 de abril con Irene Montero.

"Lo asumo como un síntoma de que ese espacio está muy vivo y que es consciente que tiene que hacer algo para llegar al 27 en mejores condiciones", ha subrayado para, a continuación, exclamar que frente a los "análisis fatalistas" sobre las perspectivas de la izquierda alternativa, está convencido de que al final "hará las cosas bien".