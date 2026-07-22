Bustinduy dice que el Gobierno va "con mucha ilusión" a presentar los Presupuestos y el decreto de vivienda sin mayoría

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante la inauguración del curso ‘Reimaginar el bienestar. Políticas sociales para un nuevo contrato social’, en San Lorenzo de El Escorial. - Rafael Bastante - Europa Press

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID), 22 (EUROPA PRESS)

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha asegurado que el Ejecutivo va "con mucha ilusión" a presentar este jueves en el pleno del Congreso los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027 pese a no contar con los apoyos necesarios para sacarlos adelante.

En atención a los medios después de inaugurar este miércoles uno de los cursos de verano de la Universidad Complutense en San Lorenzo de El Escorial, el ministro ha dicho que "por fin" la senda presupuestaria que presentarán incluye una prestación universal por crianza.

Además, ha insistido en que el Gobierno está negociando para que el Real Decreto Ley de vivienda que recoge la prórroga reforzada a los alquileres vea la luz antes de que acabe el mes de julio.

El ministro ha mantenido que irán con "toda la determinación, la fuerza y la convicción" y ha mantenido que "la inmensa mayoría" de los ciudadanos apoyan estas medidas, por lo que van "a pelear para que salgan adelante", ha concluido. Además, el titular de Derechos Sociales ha recordado que la pasada semana consiguieron aprobar la reforma de la Ley de Discapacidad y Dependencia en lo que ha definido como "la refundación del sistema de cuidados en España", con la única oposición de Vox y la abstención del Partido Popular.