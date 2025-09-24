Bustinduy, sobre el jurado popular para Begoña Gómez: "El tiempo pondrá a cada quien en su lugar"

Archivo - El ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, interviene durante un desayuno informativo de Europa Press, en el Hyatt Regency Hesperia Madrid, a 13 de junio de 2024, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha asegurado que "el tiempo pondrá a cada quien en su lugar" después de que el juez Juan Carlos Peinado haya informado a la esposa del presidente, Begoña Gómez, de que ha acordado transformar las diligencias de investigación para que, en caso de que sean juzgados por un presunto delito de malversación de caudales públicos relativo a la contratación de la asistente de Presidencia, lo haga un jurado popular.

El ministro ha asegurado, en declaraciones a Europa Press antes de asistir al acto 'Derechos, una causa universal', organizado por Ideas en Guerra en el Espacio Ecooo, que "todo en esta causa es sorprendente" y "habrá tiempo para poderlo evaluar".

Por ello, Bustinduy ha defendido que "la mejor respuesta" que el Gobierno puede dar "al clima que está intentando generar la derecha" es "avanzar en la agenda de redistribución y de justicia social".

"Creo que esa es la principal razón por la que existe este gobierno y la principal manera de responder a quienes desde el primer día de esta legislatura han intentado desconocer la legitimidad del gobierno y tumbarlo por todos los medios", ha concluido.