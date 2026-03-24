Bustinduy pide "presión por tierra, mar y aire" para aprobar la prórroga de alquileres y ofrece a Junts negociar

1072283.1.260.149.20260324181157 El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ofrece una rueda de prensa, en la sede del Ministerio, a 23 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha mostrado su disposición a negociar con Junts de cara a conseguir la convalidación en el Congreso del decreto sobre vivienda del plan anticrisis, pero ha llamado a "presionar por tierra, mar y aire" al bloque de la derecha para que cese en su "cerrazón" de oponerse a la prórroga de los alquileres.

"Espero que la presión social y ciudadana sea tal que ningún grupo parlamentario pueda votar a favor de los especuladores y de quienes están echando a la gente de sus casas y en contra de la ciudadanía española", ha declarado tras mantener un encuentro en Madrid con vecinos de un bloque de viviendas a los que se quiere expulsar de sus pisos no renovando sus contratos de alquiler.

Bustinduy ha señalado que está dispuesto a "negociar el tiempo que haga falta" a negociar con Junts y el resto de grupos este decretro de vivienda y ha enfatizado su disposición total al diálogo, pero ha insistido que el que se oponga a esta medida se situará en una situación difícil.

"Si las derechas piensan que esta es una problemática que no afecta a sus votantes, se está equivocando. Y si la derecha decide blindar los intereses de los lobbies que se están forrando con la crisis pagará un alto precio por ello", ha insistido.

El titular de Derechos Sociales ha reivindicado que el Gobierno ha hecho su trabajo para proteger a los inquilinos de los efectos adversos por la guerra de Irán, por lo que no entiende la "cerrazón" de grupos de la derecha dando la "espalda a sus propios votantes".

CRITICA LAS CONTRADICCIONES DEL PP

Aparte de Junts, Bustinduy ha confrontado la actitud de rechazo del PP a una medida que beneficiará hasta dos millones de "compatriotas", cuando una medida similar la votaron hasta en cuatro ocasiones cuando se trató de las crisis de la pandemia y la guerra de Ucrania.

Por tanto, ha preguntado a los 'populares' qué ha cambiado ahora y ha interpelado directamente al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, si ahora que convoca elecciones autonómcas el 17 de mayo va a llamar a Feijóo para exigirle apoyo a esta medida, dado que más de 360.000 andaluces se ven en "riesgo de perder sus casas".

"Quiero preguntarle al señor Moreno Bonilla si su primera decisión de campaña electoral va a ser echar a 360.000 andaluces a la calle, si se va a aliar con la ultraderecha de Vox", ha ahondado Bustinduy.