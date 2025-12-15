Bustinduy pide a Sánchez remodelar el Gobierno y aprobar la prórroga de contratos de alquiler que vencen este año

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante una rueda de prensa, a 15 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una reacción "contundente" ante los casos de presunta corrupción y acoso que salpican al entorno del PSOE.

Esa respuesta, a su juicio, pasa por una remodelación profunda del Ejecutivo, aspecto que de momento Moncloa ha rechazado, y aprobar por decreto la prórroga de más de 600.000 contratos de alquiler que vencen este año y también por extender la prohibición de desahucios para familias vulnerables.

Durante una rueda de prensa en la sede del Ministerio para anunciar una multa a la plataforma de pisos turísticos 'Airbnb', ha reafirmado que la "única salida posible" a esta crisis pasa por "depurar todas las responsabilidades", que haya "luz y taquígrafos" y reafirmar la hoja de ruta para potenciar la agenda social.

Bustinduy ha argumentado que una reacción "contundente" para por la remodelación del Gobierno, como ha pedido la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, para "salir de esta situación", que "abochorna a la gente progresista" de este país.

Pero, además, ha defendido reafirmar el "sentido y el propósito de la existencia de este Gobierno" que pasa por medidas sociales como subir el salario mínimo, ampliar los permisos por nacimiento y cuidado de menores, inyectar 500 millones extras al sistema de dependencia o aprobar la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, tareas en las que se ha concentrado Sumar.

Por tanto, ha exhortado a su socio de coalición que es una "obligación" proceder a la prórroga de contratos de alquiler para evitar que cerca de 1,6 millones de personas padezcan una subida de alquiler.

"HAY QUE ACTUAR EN VIVIENDA SIN MÁS EXCUSAS"

"Es incomprensible que no se haya hecho ya, así que yo hoy quiero instar de nuevo a nuestro socio de Gobierno a actuar y a hacerlo ya, sin más dilaciones y sin más excusas. Creo que es lo que hay que hacer y creo que es la salida a esta situación a la que nos encontramos", ha remachado.

Bustinduy ha desgranado que Sumar tiene muy claro para qué está en el Gobierno y a quiénes sirven, que es la mayoría social. Por ello, ha insistido en que no hay ninguna razón para no actuar con medidas "valientes" frente a las dinámicas especulativas que asolan el mercado de la vivienda y, por tanto, insiste en aprobar dentro del Consejo de Ministros una prórroga para 600.000 contratos de alquiler.