Buxadé responsabiliza al PSOE de la situación ferroviaria y pide dejar atrás "la España de la catástrofe"

Archivo - El eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé, atiende a los medios durante una concentración convocada por el Partido Popular "en apoyo y solidaridad" con el pueblo de Ceuta, a 2 de septiembre de 2026, en Bruselas (Bélgica). - Jonas Roosend - Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado de Vox Jorge Buxadé ha responsabilizado este lunes al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez de la situación ferroviaria tras el accidente de Urda (Toledo), al señalar que el problema no radica en la titularidad pública o privada de las infraestructuras, sino en la gestión de sus responsables.

En una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press, Buxadé ha recordado que tanto Renfe como Adif son empresas estatales y que existe un Ministerio de Transportes, que estuvo dirigido por José Luis Ábalos --ahora en prisión condenado por casos de corrupción-- y posteriormente por Óscar Puente.

En este contexto, el dirigente de Vox ha señalado que los españoles tienen la responsabilidad de reflexionar, de cara a las elecciones del 29 de noviembre, sobre el país que quieren para el futuro y ha defendido la necesidad de abandonar lo que ha denominado "la España de la catástrofe, la tragedia, la muerte, el paro y el colapso de los servicios sanitarios".

Frente a ello, ha abogado por "otra España de trabajo, de esfuerzo, de profesionalidad", en la que los responsables de las instituciones sean personas conocedoras de sus competencias "y capaces de responder ante los ciudadanos cuando cometan errores".

En este sentido, Buxadé ha criticado que se coloque a los "coleguitas" en puestos de responsabilidad en lugar de elegir a "los mejores", y ha subrayado que esa nueva España debe surgir después de las elecciones generales.

AMBIENTE DE "ILUSIÓN Y ESPERANZA" DE CARA AL 29N

Preguntado por las encuestas electorales, Buxadé ha asegurado que durante el pasado fin de semana percibió en Galicia un ambiente "totalmente distinto", que ha descrito como de "ilusión y esperanza", aunque ha recalcado que esa percepción debe confirmarse en las urnas.

Finalmente, ha restado importancia a las variaciones de los sondeos de un día para otro y ha defendido que los ciudadanos tienen suficiente criterio para decidir su voto. "Creo que el pueblo español es muchísimo más inteligente, más preparado para que los hechos concretos puedan determinar su voto", ha concluido.