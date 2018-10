Caamaño insiste en que el debate sobre el padrón no tiene "recorrido" y que si hay que perfeccionar la ley "se hará"

Actualizado 27/01/2010 12:59:56 CET

BRUSELAS, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, insistió hoy en que el debate sobre el empadronamiento de los inmigrantes irregulares "no conduce a ningún lugar" y que se ha hecho ver una realidad "absolutamente inexistente" porque el padrón sólo constata "hechos", mientras que los derechos están recogidos en la ley de Extranjería.

"Afirmar que los inmigrantes que no tienen 'papeles' no deben estar en el padrón es sencillamente dejar sin alternativa no sólo a personas que tienen derechos y viven con nosotros sino a las propias autoridades públicas, que tienen que saber qué habitantes hay en un territorio para gestionar los servicios públicos y poder hacer una gestión eficaz de los mismos", dijo el ministro a la prensa.

Caamaño reiteró que ese debate "no tienen ningún recorrido" y añadió que "si hay que perfeccionar en algo la ley, se hará, pero siempre en la lógica de que quienes conviven con nosotros tienen derechos básicos, existen y no podemos ser invisibles a esa realidad".

Sobre la nueva Ley de Régimen Local que elabora el Gobierno, el titular de Justicia dijo que desconoce el proyecto en el que está trabajando el Ministerio de Política Territorial y el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves.