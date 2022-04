El "cajero" de la DAO asegura que dio fondos reservados a Villarejo ocasionalmente sin saber para qué

El ex DAO Florentino Villabona sostiene que "nunca" le ha dado una orden al comisario

MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El inspector jubilado Miguel Ángel Bayo ha indicado este martes al tribunal de la Audiencia Nacional que juzga los negocios privados de José Manuel Villarejo que durante su etapa como "cajero" de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional entregó fondos reservados al entonces comisario de forma ocasional, si bien ha aclarado que nunca sabía en qué se empleaba ese dinero en efectivo.

Bayo ha contado que entró en la DAO en 1985 desempeñando fundamentalmente "labores técnico-jurídicas de especial asesoramiento", aunque durante una breve etapa, entre marzo de 2015 y principios de 2017, asumió también la función de "cajero" de los fondos reservados que desde la Dirección Adjunta Operativa se repartían a las distintas comisarías y unidades.

En ese periodo en el que ejerció de "pagador" de fondos reservados, Bayo ha señalado que recuerda haber dado fondos reservados a Villarejo en alguna ocasión, subrayando que siempre lo hacía por orden del jefe de la DAO, que en esas fechas era Eugenio Pino.

Así, a preguntas de la defensa del comisario, el antiguo agente ha negado que entregara a Villarejo una cantidad mensual de 30.000 euros para hacer frente al alquiler de las oficinas de CENYT, su grupo empresarial, en Torre Picasso.

Bayo ha querido recalcar que en realidad apenas tuvo trato con Villarejo. Según él, únicamente para esos pagos puntuales y para "excusarle" de alguna comparecencia judicial porque así se lo ordenaba igualmente el DAO esgrimiendo que el comisario estaba ocupado con otras tareas.

"Él me decía: 'Me deben dinero'. Y yo le decía: 'Pues, si te deben dinero, que me ordenen que te lo pague y yo te pago'", ha apuntado Bayo, comentando uno de los pocos "detalles" que dice recordar de su relación con Villarejo.

Según Bayo, antes de dichos pagos, conocía al comisario de vista, sin saber exactamente a qué se dedicaba, aunque en este punto ha destacado que la DAO "es un órgano de máximo nivel informativo dentro de la Policía".

Una de sus últimas gestiones con Villarejo, ha relatado, fue cuando éste acudió a la DAO a devolver la placa, la pistola y una de las "identidades supuestas" que tenía y que, conforme ha explicado Bayo, otorga la Secretaría de Estado a "determinadas personas para que operen".

5.000 EUROS MENSUALES A GARCÍA CASTAÑO

El testigo también se ha referido al ex jefe de la UCAO Enrique García Castaño, del que ha dicho que, además de los fondos reservados que recibiera directamente la Comisaría General de Información, de la que depende la UCAO, él le daba mensualmente 5.000 euros de los fondos reservados asignados por la DAO.

Interrogado por la defensa de García Castaño, el inspector jubilado ha especificado que siempre le firmaba un "recibí", que podía ir a su nombre o al de la UCAO, pero en todo caso con la rúbrica personal del entonces comisario.

Bayo ha hecho hincapié en que él solo daba fondos reservados a quien le ordenaba el DAO, dejando constancia mediante esos recibos, pero que "nunca", ni con Villarejo, ni con García Castaño, ni con nadie, sabía en qué se usaba ese dinero una vez salía de su "caja fuerte".

"La rendición de cuentas va por departamentos (...) La DAO le da unos documentos a la Secretaría de Estado donde cada órgano receptor justifica los fondos reservados (...) El dinero está totalmente controlado", ha descrito.

"LEGALIDAD, CLARIDAD, TRANSPARENCIA Y OBJETIVIDAD"

Este martes también ha testificado el ex DAO Florentino Villabona, que ostentó el cargo desde el 31 de enero de 2017 hasta el 23 de noviembre de 2017, es decir, unos meses después de que Villarejo se jubilara y unos meses antes de que estallara 'Tandem'.

Villabona ha sido enfático a la hora de desvincularse del comisario. "Nunca le he dado una orden concreta", ni como DAO ni como comisario provincial de Málaga, ha aseverado. "Nunca ha conocido al señor Villarejo o he tenido relación profesional con él", ha rematado.

El ex DAO ha manifestado que su única intervención en 'Tándem' fue derivar el caso a la Unidad de Asuntos Internos, cuando Policía Judicial le informó de que debía ponerse en contacto con la Fiscalía Anticorrupción y ésta le comunicó que "hay funcionarios de la Policía Nacional que se van a investigar". "Esa es mi participación", ha acotado.

A partir de ahí, se habría limitado a recalcar al jefe de Asuntos Internos de la época, Francisco Javier Migueláñez, que esta investigación debía regirse por los principios de "legalidad, claridad, transparencia y objetividad", tras lo cual se desentendió, ha afirmado.

'GUERRA DE COMISARIOS'

Además, ha despejado las dudas que la defensa de Villarejo ha arrojado sobre el hecho de que se encomendara a Asuntos Internos el ahora conocido como 'caso Villarejo' cuando había una "enemistad" manifiesta entre él y el anterior jefe de la unidad policial, Marcelino Martín Blas.

En este sentido, Villabona ha expuesto que, aunque Villarejo estuviera jubilado también se investigaba a comisarios en activo, como García Castaño y Carlos Salamanca, por lo que Asuntos Internos era la unidad competente.

En segundo lugar, ha puntualizado que ni Martín Blas ni el inspector Rubén Eladio López, que ya tenían "denuncias cruzadas" con Villarejo, trabajaban en ese momento en Asuntos Internos porque formaban parte de una comisión judicial.

En conjunto, ha reivindicado la "neutralidad" de Asuntos Internos como unidad, más allá de las filias y fobias personales que pudiera haber, así como la cadena de custodia del material intervenido en los registros a Villarejo y los demás acusados.

Asimismo, ha asentado que durante su etapa en la DAO "nunca" ha conocido una situación profesional como la que Villarejo defiende que disfrutaba, esto es, un agente de Inteligencia autorizado para tener empresas privadas que le sirvieran de tapadera de sus servicios oficiales.

El fiscal anticorrupción Miguel Serrano ya estableció en las primeras sesiones del juicio que, incluso aunque Villarejo fuera efectivamente un espía autorizado, lo "intolerable" es que se lucrara con sus actividades privadas.

EN BUSCA DE LOS TESTIGOS

La sesión de este martes ha sido un poco accidentada al no comparecer todos los testigos que habían sido citados por el tribunal, entre ellos David Vidal, al que Villarejo perfila como agente del CNI y verdadero autor de la denuncia anónima que originó 'Tándem'; y el ex jefe de la UDEF José Luis Olivera, ya procesado por 'Kitchen'.

En ambos casos, la defensa del comisario ha solicitado que se les haga una nueva citación con "apercibimiento de detención", si bien la presidenta del tribunal, la magistrada Ángela Murillo, ha optado de momento por encomendar a la Policía que los localice.

No es la primera vez que el tribunal de 'Tándem' encarga al cuerpo de seguridad que busque a un compareciente. Ya ordenó detener a Juan Manuel León Leiva, un detective acusado de espiar a un empresario y su abogado en 'Pintor', después de ausentarse de varias sesiones. Finalmente acabó acudiendo a la Audiencia Nacional.