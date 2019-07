Calvo ofrece a Podemos que apoye al Gobierno socialista a cambio de un acuerdo programático

Actualizado 30/07/2019 10:29:06 CET

España.-Calvo da por cerrada la vía de la coalición con Podemos y pide a PP y Cs que muevan ficha para evitar elecciones - Marta Fernández Jara - Europa Press

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta en funciones del Gobierno, Carmen Calvo, ha planteado este martes buscar un acuerdo programático con Podemos para que apoye un gobierno socialista con objetivos y medidas concretas.

"La fórmula de apoyar al gobierno con objetivos concretos es una buena fórmula, con mucha historia en Europa", ha asegurado Calvo en una entrevista en RNE, tras ser preguntada si el PSOE se prestaba a ofrecer de nuevo un gobierno de coalición al partido de Pablo Iglesias.

Sin embargo, tras la investidura fallida, para Calvo resulta "evidente" que hay que trabajar ahora en otras posibilidades. "Hay fórmulas en otros países muy ensayadas: donde otro partido de izquierda apoya el programa o una parte", ha señalado, sin aludir a ningún ejemplo en concreto, pero en un momento en el que la opción de un gobierno a la portuguesa cobra protagonismo.

En el país vecino, el Partido Socialista gobierna en solitario desde 2015 con el apoyo externo de otras fuerzas de izquierda como el Partido Comunista Português (PCP), el Bloco de Esquerda (BE) y el Partido Ecologista Os Verdes.

"BUENA FÓRMULA" PERO HABRÍA QUE HABLAR CON OTROS PARTIDOS

Calvo no ha entrado a valor que algunos actores de Unidas Podemos como IU o Anticapitalistas se hayan mostrado a favor de buscar un acuerdo programático, desmarcándose de la tesis de Iglesias. Así se ha limitado a destacar que la fórmula de apoyar al Gobierno en base a objetivos concretos es "una buena fórmula".

"El intento que hemos procurado y no ha salido es muy novedoso, es la primera vez que se planteaba en nuestro país y si no ha salido adelante hay que buscar otras vías", ha insistido, dando por amortizada la oferta de coalición.

"Queremos un gobierno progresista a partir de nuestro programa, con acuerdos, y requiere un cambio por parte de todos", ha asegurado, admitiendo que tendrán que negociar esos apoyos externos, pero sin adelantar cómo se producirán esos contactos.

En todo caso, Calvo ha indicando que lo más importante para el PSOE siempre ha sido definir los objetivos a alcanzar. Y ha valorado que se pueda poner en convergencia un programa para un gobierno progresista que "no dependa de los independentista", aunque, al tiempo, ha avisado de que el hipotético respaldo de Podemos al Ejecutivo no garantizaría la mayoría, por lo que tendría que hablar con partidos "alejados" de la formación 'morada'. "No saldrá adelante si no somos capaces de hablar con otros partidos", ha reconocido.