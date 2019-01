Calvo pregunta si hay otro camino que no sea "ley y diálogo" para solucionar la situación en Cataluña

Publicado 30/01/2019 12:14:23 CET

Respeta la decisión de los jueces de mantener presos a los políticos del procés mientras se celebra el juicio

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, ha afirmado hoy que no hay otro camino que no sea "ley y diálogo" para solucionar la situación en Cataluña y ha mostrado su respeto por la decisión judicial de mantener presos a los políticos del procés mientras se celebra el juicio en el Tribunal Supremo, que dará comienzo en torno al 5 de febrero.

Durante su intervención en el Fórum Europa, Calvo ha afirmado que prefería formular lo que propone para Cataluña en términos de pregunta: "¿hay otro método, otra fórmula que no sea reconocer la situación y el marco estricto de la legalidad por muchos insultos que recibamos continuamente?".

En su opinión, no hay otra fórmula que ley y diálogo y ha asegurado que el Gobierno sólo pide "lealtad" a la oposición, como la que tuvo el PSOE con el Gobierno anterior en la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

"No pedimos mas", ha exclamado al tiempo que ha reclamado que no se utilice Cataluña con otro fin que no tenga "nobleza política".

"En esta crisis que afrontamos en relación a Cataluña no hay otra alternativa que ley y diálogo", ha insistido para añadir que "cada día cuenta" y que esta cuestión no se resolverá "con facilidad, ni de manera rápida, ni mágica" sino que "requerirá de mucha madurez por parte de todos". Calvo ha echado mano del refrán "obras son amores" para advertir de que con Cataluña "valen obras" y no "nada que no se parezca a esto".

Al ser preguntada si no habría preferido que el Tribunal Supremo hubiera dejado en libertad condicional a los presos del procés hasta que se celebrara el juicio, la vicepresidenta ha dicho respetar las decisiones del Tribunal Supremo. Y se ha mostrado convencida de que el Tribunal Supremo actúe con "normalidad impecable". "La calidad impecable y el prestigio de la justicia española es para el gobierno absolutamente impoluta", ha remachado.

EN ANDALUCÍA, PRIMERAS MEDIDAS PARA RICOS

También se ha pronunciado sobre las primeras medidas adoptadas por el Gobierno andaluz y ha criticado que no sean destinadas a la reducción del paro sino que en su opinión, se han hecho para "mejorar la vida de la minoría de ricos".

En este sentido, ha advertido de que ya lo mirarán los andaluces cuando tengan que votar otra vez.