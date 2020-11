Calvo reivindica la Memoria Democrática frente a los ataques de "una ultraderecha ramplona" a líderes socialistas

MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha reivindicado la Memoria Democrática de España frente a los ataques de "una ultraderecha" que ha calificado de "ramplona, desmemoriada, radicalizada y faltona" que ataca a líderes socialistas como Indalecio Prieto o Francisco Largo Caballero que "trajeron a la política de nuestro país modernización, progreso, igualdad y justicia".

"A la derecha no le gusta la Memoria, no le ha gustado nunca, a la ultraderecha no le gusta nada. Seguramente porque se tiene que enfrentar a una memoria poco honrosa", ha sostenido la ministra en declaraciones a los medios tras su visita este lunes al archivo y biblioteca de la Fundación Pablo Iglesias, en Alcalá de Henares, y a la exposición que alberga sobre Julián Besteiro.

Calvo ha puesto en valor que España sea "seguramente" la primera potencia del mundo en materia archivística. "Tenemos grandísimos e importantísimos archivos de todo tipo", ha aseverado, al tiempo que ha precisado que ocurre lo mismo con las organizaciones centenarias, "como son las que rodean al PSOE, a las juventudes socialistas y también los archivos personales de los grandes líderes socialistas que forman parte de siglo y medio este país".

Sobre estos líderes, ha agradecido que conectaron a España con la historia de Europa y que esta ha sido "la pelea continua de todos los hombres y mujeres en torno al socialismo español". "Por eso es tan importante, más allá de la posición ideológica de todos, lo que esto representa para la historia de nuestro país", ha subrayado.

En cuanto al archivo complutense, ha destacado que en él se encuentran "fondos personales de personajes importantísimos para entender la historia de España, su historia científica, académica, política, intelectual y la gran presencia de algunos de ellos". Ha transmitido también el orgullo de los socialistas "particularmente porque es un legado que se abre al conocimiento general de la ciudadanía que se acerca hasta aquí y también para la investigación" que, según ha detallado, va más allá de las fronteras españolas.

En esta línea, ha señalado que la memoria que se encuentra "enterrada" en este archivo se encuentra "en las condiciones idóneas". Además, ha aseverado que la Ley de la Memoria Democrática "va a traer un gran mandato a todos los responsables públicos que es a seguir acrecentando y protegiendo el patrimonio archivístico de España, seguir protegiendo documentos en los que está la verdad de la memoria de un pueblo".

Ha incidido, en esta clave, que cuando entre en vigor la citada ley estarán "más obligados" a tener registros de la memoria y ha advertido que "cualquiera que pretenda la indignidad" de los líderes, de Indalecio Prieto o de Francisco Largo Caballero, no solo "se va a encontrar con los militantes socialistas" sino también con los demócratas.