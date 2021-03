Campo insiste en el "diálogo constructivo" frente a las peticiones de amnistía de la CUP para los presos del 'procès'

Critica la obsesión con el 'procès' y asegura que "hay muchos catalanes con ganas de pasar página"

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha insistido en la vía del "diálogo constructivo" dentro de la Constitución y las leyes para resolver el "conflicto catalán", en respuesta a la petición de amnistía para los condenados por el 'procès' que le ha planteado este miércoles el diputado de la CUP Albert Botran durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso.

Botran ha preguntado a Campo qué medidas ha adoptado el Gobierno para "contribuir a desjudicializar el conflicto con Cataluña", reprochando al Ejecutivo su "falta de voluntad política" para tramitar las peticiones de indulto a favor de los presos del 'procès' y para reformar el Código Penal con el fin de derogar el delito de sedición.

Ahora, después de que las fuerzas catalanas registraran una propuesta de ley de amnistía, le ha dicho, el Gobierno tiene la oportunidad de "dar un paso sincero en la desjudicialización, con una medida como la amnistía, que no es individual y arbitraria, como los indultos". "Con la represión no han conseguido ni conseguirán acabar con nosotros", ha espetado el diputado de la CUP.

Campo, por su parte, le ha recordado la "apuesta sincera" de Moncloa por "un diálogo constructivo para resolver el conflicto catalán, pero dentro de la Constitución y las leyes".

En consecuencia, ha aclarado a Botran que el Gobierno "no va a impedir ni va a interferir en la labor de los órganos jurisdiccionales", reivindicando una vez más que "España es una democracia plena que se legitima diariamente por el respeto a los derechos fundamentales y por el papel que cada uno juega en el ámbito constitucional y, por tanto, en la separación de poderes". "No espere de este ministro de Justicia que interfiera en los tribunales", ha apostillado.

"MANÍA PERSECUTORIA"

Sobre la "parálisis" que Botran ha echado en cara al Ejecutivo, Campo ha replicado en relación a la reforma penal que, si bien "las leyes tienen que modificarse, hay que buscar el afinamiento de los textos normativos" y, sobre los indultos, ha reiterado que hay un "procedimiento establecido".

Además, Campo ha lamentado que para el independentismo catalán "solo hay un tema, su tema", hablando incluso de "manía persecutoria". "Ustedes lo que tienen es un virus que les contamina y les impide el razonamiento", ha afirmado.

En este sentido, el ministro ha mencionado el caso de la ex consellera catalana Meritxell Serret, que ha regresado desde Bruselas para ser diputada del Parlament y ha comparecido voluntariamente ante el Tribunal Supremo, quedando en libertad.

"No me hable de Estado represor ni de presos políticos, por favor, porque no se lo voy a consentir", ha advertido Campo, instando a la CUP y sus socios a plantearse qué pueden hacer ellos para contribuir a resolver la situación en Cataluña.

Asimismo, en un último apunte, les ha exhortado a ampliar la mira. "Donde usted ve represión, yo veo Estado de Derecho; donde usted solo ve 'procès', yo veo muchos catalanes con ganas de pasar página y de preocuparse solamente por la campaña de vacunación", ha zanjado.