La candidatura ciudadana MésxBcn quiere concurrir a la Alcaldía de Barcelona en 2023

La candidatura ciudadana MésXBcn quiere concurrir a las elecciones municipales de 2023 con el objetivo de aunar personas que compartan el mismo modelo de ciudad, recuperar "la ilusión" y optar a la Alcaldía de Barcelona.

En el acto de presentación de la candidatura de este miércoles ha participado el periodista y empresario Lluís Tusell, uno de los impulsores del proyecto, y que ha responsabilizado al actual Ejecutivo municipal de la "caída en picado" de la capital catalana.

Tusell, que aún preside la Asociación de Vecinos de Les Tres Torres, ha detallado que la MésxBcn quiere ser una candidatura "basada en el talento", un criterio que ha dicho que también seguirán para elegir al cabeza de lista antes de que acabe el año.

Ha destacado que el proyecto MésxBcn nace por el descontento por la gestión de problemas como la pobreza, la vivienda y la contaminación, que, según él, han empeorado durante los últimos mandatos, y ha dicho que pactarán "con quien haga falta" para que Ada Colau no vuelva a ser alcaldesa.

Entre los impulsores también están el economista y exconcejal de distrito, Pedro Miret; la economista Ana Bartolomé, y el empresario del sector tecnológico Román Martín.

CONTACTOS CON 200 PERSONAS

Han mantenido contactos con unas 200 personas, entre ellas miembros de las formaciones políticas de Centrem y del Partit Nacionalista de Catalunya (PNC), y con personalidades como el exconseller Santi Vila, el expresidente del FC Barcelona, Sandro Rossell, y el presidente de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (Ufec), Gerard Esteve.

Sin embargo, han insistido en que no será una candidatura --textualmente-- ni de nombres ni de personalismos, sino que pretenden aunar entidades, vecinos, e incluso partidos políticos que compartan el mismo modelo de ciudad: "Nos encontramos con un cansancio de la gente que ve que las cosas no funcionan y que no hay alternativas".

En relación a las fórmulas para concurrir a los comicios, han explicado que se sienten más "cómodos" con la recogida de 8.000 firmas, aunque no descartan utilizar los derechos electorales de alguna formación política.