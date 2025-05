Cantabria cree que la Conferencia de Presidentes será "inútil" y acusa a Sánchez de "liquidar" el Estado autonómico

Ve a la Leire Díez como un "peón" del PSOE: "No se pueden prometer esos beneficios si no tienes una encomienda para ello"

MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha augurado que la Conferencia de Presidentes del próximo 6 de junio será "inútil", ya que cree que el Gobierno central no quiere alcanzar ningún acuerdo. Además, ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de estar "liquidando el estado de las autonomías".

Buruaga ha recordado que la anterior Conferencia de Presidentes, que se celebró el pasado diciembre en Santander, acabó sin acuerdos pese a la "ilusión" y las "expectativas" con las que acudió como anfitriona, criticando que Sánchez propició una "sucesión de monólogos" que no permitía el debate.

"Yo creo que llevamos el mismo camino y esta va a ser una conferencia inútil, en balde. Además, el presidente del Gobierno ya no se molesta ni en tratar de aparentar otra cosa", ha asegurado este viernes en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum.

La dirigente del PP ha incidido en que ni en el comité preparatorio se ha logrado consensuar los temas que se van a tratar en la cumbre de Barcelona y lo ha calificado de "ejercicio de soberbia, de imposición y autoritarismo" del Gobierno.

"Creo francamente que el presidente del Gobierno quiere utilizar esta conferencia para vestirse de institucionalidad, para darse un baño de normalidad institucional", ha afeado, antes de criticar que, como en la última de Santander, pretenda hacer "anuncios unilaterales publicitarios y propagandísticos que encima después no se cumplen".

Y ha contrapuesto que los ejecutivos autonómicos del PP quieren debatir sobre asuntos que preocupan a los ciudadanos: "Estamos obligados a tratar de llevar los temas que importan y a forzar acuerdos".

La presidenta 'popular' ha reivindicado que la Conferencia de Presidentes es el máximo órgano de cooperación institucional entre las comunidades y el Gobierno.

MALA RELACIÓN CON EL GOBIERNO: "MUCHOS MINISTROS NO ME LLAMAN"

Al ser preguntada si las comunidades del PP prevén hacer un plante durante la cumbre, Buruaga ha abogado por "cumplir con normalidad las obligaciones institucionales". "Yo creo que es obligado y allí estaremos, lo que no implica pues el tragar lo que lo que no es de recibo", ha matizado.

"Pero estoy absolutamente convencida de que Sánchez hace todo lo posible por desactivar lo que no controla y, como no controla la Conferencia de Presidentes, está haciendo todo lo posible por vaciar y dejarla sin efecto", ha apostillado.

Buruaga también ha expresado su preocupación con la relación que tiene su ejecutivo con Moncloa, recalcando que desde el Gobierno están "liquidando el Estado de las autonomías" y que está utilizando los principios de la convivencia como "moneda de cambio".

Así, la presidenta de Cantabria ha definido su relación con el Gobierno central como "difícil y complicada" y ha criticado que, pese a que la actitud se su comunidad sea de colaboración, no existe "reciprocidad" por parte de Sánchez y de sus ministros, lamentando que "muchos" de ellos no la llaman y la insultan.

"Hemos alcanzado tan sólo un acuerdo con el Gobierno para desbloquear un proyecto estratégico: la construcción y la financiación al 50% de la terminal ferroviaria de La Pasiega. A partir de ahí el abandono e incumplimiento sigue siendo la norma general de nuestras relaciones", ha censurado.

EVITA LLAMAR 'CAPO' A SÁNCHEZ

Sobre si considera, al igual que su partido, que Sánchez es un "capo", la presidenta cántabra no ha querido definirlo así, si bien ha mencionado los "indicios muy gordos de corrupción" que afectan a su entorno familiar.

Y ha asegurado que nadie se cree la "película" sobre la militante socialista cántabra Leire Díez, implicada en unos audios en los que pide información contra cargos de la Guardia Civil a cambio de favores y a la que el PSOE ha abierto un expediente informativo.

"Cantabria es una tierra pequeña donde todos nos conocemos y todos sabemos quién es quién, todos sabemos que Díez no es una militante, sino una activista del PSOE, que ha sido un cargo público relevante, un peón al servicio del aparato y de los intereses del Gobierno socialista", ha indicado.

Buruaga ha dicho no tener "ninguna duda" de que Díez habla en esos audios en nombre del PSOE y de Sánchez. "No se pueden prometer esos beneficios, no se puede hablar en nombre de quien hablaba si no tienes una encomienda para ello", ha sostenido.