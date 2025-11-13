Cargos del PP critican que el PSOE extremeño "aplauda" el cierre de Almaraz, que será clave en la campaña autonómica

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante la gala de los XXIV Premios Autónomo del Año, en el Auditorio Santander, a 27 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cargos del PP han salido en tromba a criticar que diputados del PSOE extremeño hayan "aplaudido" este jueves que el Congreso haya rechazado la enmienda del Grupo Popular para derogar el calendario de cierre nuclear de centrales como la de Almaraz (Cáceres). Este asunto será clave en la campaña de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ante las elecciones del próximo 21 de diciembre.

En concreto, el Pleno del Congreso ha rechazado una enmienda del Senado al proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, impulsada por el PP, que suprimía la fecha de cese definitivo de explotación de las centrales nucleares de Almaraz, Ascó y Cofrentes. Los votos de Junts eran decisivos y su abstención ha permitido al Ejecutivo de Pedro Sánchez salvar esta votación.

Este asunto será clave en la campaña electoral de Guardiola, que ha arremetido este miércoles contra el voto en contra del Grupo Socialista en el Congreso para frenar el calendario del cierre de las centrales nucleares. "Los socialistas extremeños aplaudiendo la traición a Extremadura con el cierre de Almaraz", ha escrito la presidenta extremeña en la red social 'X'.

FEIJÓO CREE QUE APAGAR LA NUCLEAR ES UN "ERROR ESTRATÉGICO"

Según el PP extremeño, los diputados del PSOE de Extremadura "han preferido seguir las órdenes" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, antes que defender el futuro de la región, censurando que "se rían y aplaudan tras votar contra la continuidad de Almaraz".

Precisamente este domingo, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta del PP de Extremadura participarán en un acto público en la localidad pacense de Lobón, el primer mitin de precampaña de los comicios del 21 de diciembre.

Feijóo considera que "apagar la nuclear es un inmenso error estratégico", según dijo textualmente el pasado mes de abril, cuando anunció la presentación de una proposición de ley para extender la vida útil de las centrales nucleares, empezando por Almaraz.

EL PP NACIONAL CARGA CONTRA LOS SOCIALISTAS EXTREMEÑOS

En línea con Guardiola, varios cargos del PP nacional han censurado la actitud de los parlamentarios del PSOE, entre ellos la portavoz del Grupo Popular en el Congreso Ester Muñoz, que ha compartido un vídeo en el que se ve a la bancada socialista aplaudiendo que el Congreso haya rechazado la enmienda del PP para derogar el calendario de cierre nuclear.

"Así aplaudían hoy los socialistas que no se prorrogue la actividad en centrales nucleares. Así aplaudían, entre otros, los socialistas extremeños", ha señalado Muñoz en un mensaje en la red social 'X', que ha recogido Europa Press.

De la misma manera, el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, ha indicado que "los partidos independentistas y los diputados extremeños del PSOE van a tener que explicar su voto en contra" de la propuesta del Grupo Popular "para permitir que sigan abiertas las centrales nucleares de Ascó y Almaraz".

Más dura ha sido la portavoz adjunta del Grupo Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, que ha dicho que "no les basta con presentar un candidato invalidado por su propio Código Ético" --en alusión a Miguel Ángel Gallardo, que está pendiente de juicio junto al hermano de Pedro Sánchez-- sino que "encima celebran el cierre de Almaraz".

"CONDENA A LA DECADENCIA A TODA EXTREMADURA"

El secretario tercero de la Mesa del Congreso, Guillermo Mariscal, ha censurado que el PSOE y Sumar "aplaudan a rabiar" que se cierre Almaraz y les ha preguntado qué "festejan" cuando su voto en contra de la enmienda del PP "amenaza de un nuevo apagón", "poner en juego el futuro de Extremadura" y "encarece la factura eléctrica".

El portavoz del PP en la Comisión de Economía del Congreso, Jaime de Olano, ha criticado que el PSOE se muestre "feliz" cuando pone "en riesgo el sistema eléctrico y una segura subida de precios a todos", al tiempo que "condena a la decadencia a toda Extremadura".

La portavoz de Interior del PP en el Congreso, Ana Vázquez, ha afirmado que el PSOE y socios votan en contra de prorrogar las centrales nucleares en Extremadura, Valencia y Cataluña, y además "celebran dejar a miles de familias en el paro".

"Hoy es un día malo para Extremadura, hoy el PSOE votó en contra de la lucha del pueblo extremeño y de su presidenta Maria Guardiola. Hoy no se aprobó por ley la posibilidad de prorrogar las centrales de Almaraz", ha añadido Vázquez.