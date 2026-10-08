Cargos del PP piden no usar la muerte de Maricarmen como "señuelo electoral": "No movieron un dedo por ella en vida"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, a su llegada a la reunión de la Junta Directiva Nacional del partido, a 8 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cargos del Partido Popular han lamentado el fallecimiento de Maricarmen Abascal, convertida en símbolo de la lucha por la vivienda digna, y han pedido no "instrumentalizar" su muerte como "señuelo electoral" ante un Gobierno que "no movió un dedo por ella en vida".

"Es un minuto de silencio que busca una instrumentalización política y no honrar la memoria de Maricarmen. Primero permiten que la desahucien y luego se quieren apropiar de su memoria. No movieron un dedo por Maricarmen en vida", ha señalado este jueves el alcalde de Madrid, el 'popular' José Luis Martínez-Almeida, en declaraciones a medios antes de participar en la Junta Directiva Nacional del PP en Madrid.

Así se ha expresado el alcalde madrileño después de que Maricarmen haya fallecido este miércoles, según confirmaba el Sindicato de Inquilinas. El desahucio de Maricarmen, de 87 años, derivó en la acampada de la Puerta del Sol. La anciana estaba ingresada en el hospital Gregorio Marañón desde el pasado 23 de septiembre cuando fue sacada en camilla de su casa, ubicada en la calle Alcalde Sainz de Baranda y en la que había vivido 71 años, tras ejecutarse la orden de lanzamiento y pese a la protesta de decenas de activistas y vecinos.

Fue trasladada al centro hospitalario madrileño por su delicado estado de salud. Pese a su ingreso, Maricarmen siguió publicando vídeos en los que, desde la cama del hospital, llamaba a seguir luchando para conseguir mejoras en materia de vivienda. Una lucha que llevó a una acampada en la Puerta del Sol para reclamar el 'decreto Maricarmen' y que, semanas después, sigue instalada sin fecha para levantar las tiendas, pese a hacerse realidad una de sus principales reivindicaciones, la convocatoria de una huelga general en el país, prevista para el día 11 de noviembre.

"Para Mas Madrid y el Partido Socialista, Maricarmen no es una persona cuya memoria haya que honrar, sino un señuelo electoral", ha remarcado Almeida, alegando que Maricarmen "le escribió una carta en 2025" al presidente del Gobierno "que no obtuvo respuesta". En esta misma línea, su homólogo en Badalona, el 'popular' Xavier García Albiol, ha indicado que si Sánchez no "la hubiese ignorado, a lo mejor hubiese podido pasar los últimos días en su casa".

MORENO Y MAÑUECO EXPRESAN SUS CONDOLENCIAS

Por su parte, los presidentes de la Junta de Andalucía y de la Junta de Castilla y León, los 'populares' Juanma Moreno y Alfonso Fernández Mañueco, respectivamente, han trasladado sus condolencias y el "máximo respeto" al fallecimiento de Maricarmen.

"Deseamos que el fallecimiento de esta señora y todo el movimiento que ha habido en torno a ella nos sirva para que entre todas las instituciones, alejemos la demagogia, el populismo y hagamos política de vivienda real", ha resaltado Moreno.

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