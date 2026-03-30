Carlos Cuerpo se declara de izquierdas aunque no aclara si se afiliará al PSOE

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, durante el acto de traspaso de cartera, a 27 de marzo de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se declara de izquierdas pero no aclara si se afiliará al PSOE. Se pregunta qué significa tener perfil político, dado que de él se ha dicho que tiene un perfil más técnico. A este respecto señala que él tiene su forma de hacer las cosas y dice estar muy identificado con las medidas socialdemócratas que acuerda el Gobierno.

Así se ha pronunciado durante una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, en la que le han preguntado si tiene intención de afiliarse al PSOE, dado que no lo está. El vicepresidente primero no ha aclarado esta cuestión y se ha limitado a precisar que él está "muy cómodo con las políticas que está haciendo este Gobierno".

"Estoy en ese sentido totalmente identificado desde esta posición socialdemócrata, con la cual enfrento también mis tareas al frente del Ministerio. Por lo tanto, de ahí también mi compromiso para seguir adelante y aceptar el reto de pasar a la Vicepresidencia", ha señalado sin desvelar si tiene intención de afiliarse, pero recalcando que "por supuesto" es de izquierdas.

En cuanto a lo que se dice de él de que tiene un perfil más técnico que político, Carlos Cuerpo ha dicho que él preguntaría de vuelta "qué significa tener perfil político", dado que él considera que tiene su forma de hacer las cosas "desde lo técnico y con rigor". No obstante, ha añadido que también tiene su forma de "afrontar las negociaciones o el contacto con otros grupos parlamentarios, grupos políticos", con diálogo y "tendiendo la mano".

Sobre si le sorprendió la llamada de Pedro Sánchez, Carlos Cuerpo ha explicado que cuando una persona sale señalada en los medios de comunicación como un posible candidato lo que se suele pensar es que "bajan las probabilidades de que suceda finalmente". Por lo tanto, ha precisado que se quedó "muy contento" cuando le llamó el presidente y se lo dijo.