Carlos Lesmes coincide en la necesidad de reformar la Constitución para cambiar la designación del fiscal general

El expresidente del CGPJ, Carlos Lesmes, presenta el libro '¿Qué es el derecho'? de Andrés Ollero, en un acto en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España - INSTITUTO DE ESPAÑA

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha coincidido este martes en la necesidad de reformar la Constitución para cambiar la forma de designación del fiscal general del Estado y evitar que éste sea el "fiscal del Gobierno".

"La Constitución dice que lo nombra --al fiscal general-- el Gobierno, y si no se cambia la Constitución será siempre así. El Gobierno va a nombrar a personas que están en su entorno de confianza, lógicamente", ha asegurado el actual magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

Así lo ha expresado la presentación del libro '¿Qué es el derecho?', escrito por el magistrado emérito del Tribunal Constitucional (TC) y el actual secretario general del Instituto de España, Andrés Ollero, en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. En el acto también han participado Benigno Pendás, presidente de la citada real academia, y Juan Arana, catedrático de Filosofía de la Universidad de Sevilla.

Por su parte, y sobre este mismo tema, Andrés Ollero ha coincidido con Lesmes con que ese sistema de elección del más alto rango de la Fiscalía "hay que cambiarlo". Por ello, ha añadido que ha llegado el momento de "arreglar esto", así como la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, "sin vetos".

Lesmes también se ha referido a otro de los capítulos del manual de Ollero, donde se analiza las cuestiones de responsabilidad política y la judicial.

Sobre este "tema de actualidad", el expresidente del Supremo ha dicho que no se pueden confundir ambas responsabilidades en ningún caso y que en muchas ocasiones la responsabilidad política se debería exigir incluso sin haber previamente una respuesta judicial.

Por último, y sin hacer referencia a ningún hecho concreto, ha lanzado un mensaje sobre los actos de los poderes públicos: "No hay poder público exento de control de legalidad y el control de legalidad en última instancia les corresponde a los tribunales".