Carmen Calvo ve a Navarra Suma como "un muro contra el progreso de Navarra"

Chivite pide a UPN que "aclare" si ha incorporado a la plataforma electoral "las propuestas involucionistas de PP y Cs en materia de igualdad"

PAMPLONA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de España y secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, ha considerado este sábado en Pamplona que la plataforma electoral Navarra Suma, en la que se integran UPN, Partido Popular y Ciudadanos, es "un muro contra el progreso de Navarra".

Carmen Calvo, que no ha nombrado expresamente a Navarra Suma, ha defendido una Comunidad foral que "está colocada donde la coloca la Constitución" y ha señalado que "unos ven -la Constitución- un día y no la ven otro día". "Tienen una capacidad de movimiento en sus principios que ya no sabemos dónde están, pero sí lo sabe la ultraderecha, que los ha ido llevando al sitio que en este momento ocupan. En Navarra tenéis un muro en frente", ha dicho, para afirmar que es "una suerte, porque están todos ordenaditos".

La vicepresidenta del Gobierno ha participado este sábado en Pamplona en un acto político con la secretaria general del PSN y candidata a la Presidencia de Navarra, María Chivite; el cabeza de lista al Congreso por Navarra, Santos Cerdán; y la candidata navarra a las elecciones europeas Adriana Maldonado.

Durante el acto, Carmen Calvo ha afirmado que María Chivite "ha dado la batalla por Navarra, por una Navarra donde representa a una izquierda absolutamente responsable, que no va de boquilla, que se la juega a cada momento, donde la política no sea teórica y sea compromiso".

Por su parte, Chivite ha dedicado gran parte de su intervención a reivindicar la igualdad entre mujeres y hombres y ha señalado que en las próximas elecciones "hay mucho en juego y debemos movilizarnos todos y todas, para que los que creen que la igualdad es un invento peligroso de radicales feministas no tengan responsabilidad de Gobierno".

La candidata del PSN ha señalado que "más igualdad es más democracia y no tendremos una democracia plena si no alcanzamos una igualdad real y efectiva para todas las mujeres". Frente a ello, ha considerado que "la derecha compite a ver quién propone la mayor involución, el mayor retroceso para las mujeres, más recortes de derechos, y eso no son meros discursos y palabrería electoral, porque si llegan a gobernar, lo harán".

En este contexto, María Chivite ha preguntado a UPN si "ha sumado" a la candidatura Navarra Suma "todas las propuestas involucionistas de PP y Cs en recortes de derechos en materia de igualdad". "Yo quiero que lo digan y lo aclaren, porque las mujeres navarras tendremos que decidir si queremos más derechos o menos derechos", ha afirmado, para señala que la plataforma Navarra Suma "lo que hace es restar los derechos de las mujeres de Navarra".

Además, ha pedido al Gobierno de Navarra que haga obligatorio el programa de coeducación Skolae en los colegios concertados y ha criticado también que el Ejecutivo foral no haya devuelto a las madres navarras la retención del IRPF en los permisos de maternidad. "Esto lo hace un Gobierno de Navarra que supuestamente es de lo social o de izquierdas", ha señalado, para apuntar que, frente a ello, "la interpretación que ha hecho el Gobierno de España ha sido amplia y mucho más justa".

Por su parte, el cabeza de lista al Congreso por Navarra, Santos Cerdán, ha afirmado que en las elecciones los ciudadanos podrán optar entre dos modelos, "uno que es el de avanzar y otro que es el de retroceso". Según ha dicho, el PSOE representa "avance" y busca una España "progresista, feminista, ecologista, con visión europeista". "La otra alternativa es la del retroceso de la derecha, 40 años atrás, y la independentista, con prioridades identitarias", ha asegurado.

Cerdán ha señalado que la derecha y los independentistas "amenazan con romper los consensos que hemos construido entre todos y que parecían sólidos, y sin embargo hoy vemos que están en un momento de peligro". "Ambas plantean una visión excluyente de la sociedad, hacen una política del odio, del rencor y de las mentiras", ha criticado.

El candidato socialista, que ha considerado que Navarra Suma es "un pacto de perdedores" para ganar al PSOE las elecciones, ha llamado a "una movilización importante" ante los próximos comicios y ha pedido que "nadie se tome estas elecciones relajado y que nos impliquemos para que este país no retroceda 40 años". "Para llevar a este país a un futuro en color necesitamos la movilización de toda la ciudadanía", ha afirmado.

También ha intervenido en el acto la candidata navarra del PSOE a las elecciones europeas Adriana Maldonado, quien ha defendido que "tenemos que seguir gobernando en España" para que continúen los Consejos de Ministros de los denominados "viernes sociales, eso que no gustan a la derecha, pero que cambian la vida de las mujeres, de los jóvenes, de los pensionistas".