La Casa del Rey felicita el año apelando a "la unidad, la responsabilidad y el compromiso con el bien común"

El rey Felipe VI hace balance de un año que ha sido complicado en la política tanto nacional como internacional y en el que se ha conmemorado el 50 aniversario de la restauración de la monarquía y los inicios de la transición a la democracia. - POOL

La Casa de Su Majestad el Rey ha felicitado el año nuevo a todos los españoles deseando que 2026 traiga "ilusiones renovadas, nuevas oportunidades y éxitos construidos desde la unidad, la responsabilidad y el compromiso con el bien común".

El mensaje, publicado este jueves en la cuenta de 'X' de la institución, sigue la estela del discurso pronunciado por Felipe VI en su tradicional Mensaje de Navidad del pasado 24 de diciembre, en el que hizo un llamamiento a preservar la convivencia democrática.

Desde el Palacio Real, el monarca advirtió del "hastío" ante la tensión política y la pérdida de confianza de los ciudadanos en las instituciones así como de las dudas respecto al futuro de los más jóvenes, alertando de que ello nutre a "extremismos, radicalismos y populismos".

Felipe VI ha recurrido a dos hitos en la historia reciente de España, el 50 aniversario del inicio de la Transición tras la muerte de Franco y la entrada de España en la UE el 1 de enero de 1986, para reivindicar la capacidad de los españoles de superar los desafíos de cada momento y también para mostrar su confianza tanto en el presente como en el futuro.

"La Transición fue, ante todo, un ejercicio colectivo de responsabilidad", subrayó el jefe del Estado, incidiendo en que "surgió de la voluntad compartida de construir un futuro de libertades basado en el diálogo" y tuvo como resultado que "el pueblo español en su conjunto fuera el verdadero protagonista de su futuro y asumiera plenamente su poder soberano".

Felipe VI apuntó que la receta del éxito en estos 50 años frente a los desafíos, tanto internos como externos, ha sido "voluntad, perseverancia y visión de país". "Lo vimos en crisis económicas, en emergencias sanitarias, ante catástrofes naturales, y también lo vemos cada día en el trabajo callado y responsable de millones de personas", agregó.

"España ha progresado cuando hemos sabido encontrar objetivos que compartir. Y la raíz de todo proyecto compartido es necesariamente la convivencia", ha sostenido el monarca, subrayando que es "la base de nuestra vida democrática". "Quienes nos precedieron fueron capaces de construirla incluso en circunstancias difíciles, como las de hace 50 años", recordó, entre otras cuestiones.