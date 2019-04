Casado acusa a Sánchez de blanquear el terrorismo y el separatismo por un puñado de escaños

Publicado 24/04/2019 9:00:45 CET

Rivera también acusa al presidente de ser el candidato de Otegi y éste responde que es "mentira" que haya pactado con los independentistas

El presidente del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Pablo Casado, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez de blanquear el terrorismo y el separatismo por "un puñado de escaños", mientras que éste le ha respondido que no va a aceptar "ninguna mentira", argumentando que no ha pactado con los independentistas y que "por eso estamos aquí".

Durante el bloque relativo a la situación de Cataluña, en el debate electoral de Atresmedia, el líder popular ha atacado duramente al candidato socialista al asegurar que, mientras que el PP es el "antídoto contra el separatismo", el socialismo "solo es la guarnición del plato principal que Sánchez está preparando y es que manden Torra, Puigdemont, Iglesias y Otegi".

Tras esta afirmación ha advertido que "no se puede blanquear el terrorismo y el separatismo a cambio de un puñado de escaños". Eso, según Pablo Casado, "sería romper con la Transición y el consenso constitucional" y ha dejado claro que si gana Sánchez, España dejará de ser lo que ha sido hasta ahora las últimas cuatro décadas. Por ello, ha recalcado que "votar es gratis pero puede salir carísimo".

El jefe del Ejecutivo ha advertido a Pablo Casado que no va a aceptar ninguna mentira. Según ha dicho, la afirmación del presidente del PP es falsa. "No es no y falso es falso", ha recalcado antes de asegurar que no ha pactado con los independentistas y que por ese motivo "estamos aquí".

SÁNCHEZ, EL FAVORITO DE LOS "ENEMIGOS DE ESPAÑA"

Casado ha sido especialmente duro con Pedro Sánchez durante esta parte del debate sobre Cataluña, que ha quedado para el final. Le ha acusado de ser el candidato favorito de los "enemigos de España", ha recordado que desde Otegi hasta Dolors Bassa desde la cárcel le han ofrecido su apoyo y se ha preguntado en qué país se pacta con los que quieren destruir la nación.

No solo ha acusado al candidato socialista de haber negociado, también ha dicho que Sánchez "ha cedido" y por eso, ha relatado: acercó los presos independentistas a Cataluña, la delegada del Gobierno en esta CCAA se mostró contraria a la prisión preventiva de éstos, dirigentes socialistas se han mostrado a favor de los indultos y el ministro de Exteriores habló de Cataluña como nación.

Sin embargo, ha recriminado no haber oído a Sánchez decir nada de los "matones" que trataron de impedir el acceso de Cayetana Álvarez de Toledo a la Autónoma de Barcelona; de los que reventaron el coche al presidente del PP de Cataluña o de los que vertieron estiércol en los Juzgados o pintaron la casa del juez Llarena.

Y no lo ha hecho, según Casado, porque necesita de los votos de los independentistas y "quiere volver a Pedralves" donde Torra le entregó un documento con 21 puntos "que ocultó dos meses".

RIVERA REPROCHA LA PURGA DEL ABOGADO DEL ESTADO POR EL 1-O

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, también ha cargado contra Sánchez en la misma línea que Pablo Casado, acusando al presidente de ser el "candidato de Otegi" entre interrupciones de Sánchez asegurando que su afirmación era "insultante".

Pero esto no ha detenido al líder de la formación naranja quien ha proseguido afirmando que es una "vergüenza" para él la foto, que ha mostrado en el plató, en la que aparecen la líder del Partido Socialista de Euskadi, Idoia Mendía, en una cena de Navidad con Arnaldo Otegi.

Le ha recordado que por esa foto, José María Múgica rompió el carnet del PSOE y el expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra dijo que había sido la "cena de la vergüenza".

Rivera también espetó al candidato del PSOE que muchos socialistas están decepcionados con él por haber pactado con Bildu y ha pasado a mostrar varias fotos. Una de ellas es una amenaza de muerte que le hicieron a él mismo, al presidente de Cs, con una bala y otra, la de la pintura vertida en la casa del juez Llarena.

En este punto, ha recordado que "purgó" al Abogado del Estado Edmundo Ball, porque se negó a quitar del escrito de acusación contra los independentistas el delito de rebelión. "Tiene más dignidad que usted y por eso va a ser ministro de Justicia".

SÁNCHEZ ACUSA A PP Y Cs DE VOTAR CON BILDU

Pedro Sánchez se ha defendido de las acusaciones de Casado y Rivera asegurando que planteó la moción de censura por la corrupción del PP. En ese momento le ha interrumpido el líder popular recordándole los ERE de Andalucía.

El presidente ha proseguido su argumentación señalando que las derechas se opusieron a los Presupuestos que eran "buenos tras 7 años de injusticia social" y ha recriminado que le hayan acusado de golpista, de presidente ilegítimo y de tener las manos manchadas de sangre.

También esta afirmación se la ha puntualizado Pablo Casado al recordarle que él le ha reprochado que pactara con Otegi, que es un terrorista confeso y que eso sí que le tendría que dar "vergüenza" al candidato socialista.

"Qué nivel de presidente del Gobierno, menos mal que le quedan 5 días", ha exclamado después de que Sánchez intentara relacionar al PP y a Ciudadanos con Bildu mostrando una foto del hemiciclo en la que se ve una votación en la que coinciden ambos partidos con la diputada de la izquierda abertzale.

Sánchez también ha respondido a Pablo Iglesias, quien había propuesto un referéndum para Cataluña, precisando que "discrepa" con él y apuesta por el autogobierno.

SÁNCHEZ DEFIENDE EL DIÁLOGO Y PP Y Cs LE PREGUNTAN POR LOS INDULTOS

Pedro Sánchez ha insistido en dar una solución a Cataluña mediante el "diálogo" con todas las fuerzas políticas dentro de la Constitución, pero dejando claro que "no va a haber ni independencia, ni referéndum, ni quiebra".

En este punto, tanto Rivera como Casado han aprovechado para interrumpirle y preguntarle de nuevo si va a haber indultos a los independentistas que está juzgado el Tribunal Supremo por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

De hecho, en otro momento del debate, Casado ha intentado que Sánchez le respondiera si iba a indultar a los integrantes de "la manada", condenados por abuso sexual en los San Fermines, en Pamplona, en un intento de cazarle respondiendo que no. Pero el candidato del PSOE no le ha recogido el guante.

IGLESIAS PIDE MESURA.

Tras la carga de Casado y Rivera contra Sánchez por el asunto catalán, Pablo Iglesias ha pedido "mesura" y les ha reprochado que le llamaran golpista en el Congreso de los Diputados --"no lo hemos dicho, ahí están las actas del Congreso" han interrumpido--. Según Iglesias, a Sánchez se le puede decir que es "incoherente" porque dijo que España era plurinacional y "luego no" o propuso diálogo con un "relator" y se arrepintió.

Además, para el líder morado, los enemigos de España no son los independentistas, sino los que no pagan impuestos. "Villar Mir o Florentino se parecen más a los enemigos de España que a los que estáis señalando", ha insistido.

"Pero las barbaridades que decís no son sensatas", les ha espetado al tiempo que les pedía "seriedad y sentido de Estado" porque la situación en Cataluña no se va a arreglar si no hay diálogo.

El líder de Podemos ha defendido que España es "plurinacional" y se ha mostrado partidario de realizar un referéndum y que "Cataluña siga en España". Ha recordado que en otros momentos de la historia se han buscado "fórmulas para diferentes encajes", como lo hicieron, ha dicho Adolfo Suárez y Tarradellas. "La propia Constitución habla de regiones y nacionalidades", ha añadido.

Iglesias considera que la consulta es posible en base a la Ley Orgánica que regula el referéndum y a partir de ahí, ha reclamado "un poco de empatía, menos insultos y caminar hacia un proceso de reconciliación". Incluso ha añadido que "todo el mundo tendrá que pedir por algunas cosas".