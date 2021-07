Acusa a Sánchez de "humillar" a CCAA con su "mercado persa": "La foto de Urkullu no la cobra ni el mejor actor"

El líder del PP pide al Gobierno "respeto" y "menos propaganda" ante la Conferencia de Presidentes: "Los presidentes están hartos"

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Pablo Casado, ha acusado este jueves al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "humillar" a muchas autonomías ante la Conferencia de Presidentes con su "mercado persa", aludiendo así a la cesión al País Vasco de las tasas Tobin y Google y el IVA de ventas a distancia. A su entender, "la foto" de Iñigo Urkullu en la cita de este viernes en Salamanca "no la cobra ni el mejor actor de Hollywood".

"Los presidentes autonómicos están hartos, y con razón, de que se establezca un mercado persa de que si vienes a la Conferencia de Presidentes, como eres del PNV te voy a dar la Tasa Tobin, la tasa Google y los impuestos del comercio exterior, igual que el año pasado te di 2.000 millones de euros. Ésa foto no la cobran ni las mejores actores de Hollywood", ha enfatizado.

El jefe de la oposición ha insistido en que esto "no puede ser". "¿Por qué yo por ser de Castilla y León tengo menos derechos que si me domiciliara en el País Vasco?, se ha preguntado, para señalar que en otros países como Estados Unidos, Alemania o Francia no se permitiría "esta desigualdad".

Según el líder del PP, Sánchez no puede presumir de ser el Gobierno de la igualdad. "Son el Gobierno de la desigualdad y de la malversación permanente de promesas electorales y de prebendas a los socios que le aprueban los Presupuestos", ha enfatizado, para avisar que si sigue con la misma política económica "la ruina va a llegar por igual a todos los territorios de España".

CASADO SE REUNIRÁ CON SUS PRESIDENTES ESTA NOCHE EN SALAMANCA

Casado, que se reunirá esta tarde en Salamanca con los presidentes del PP, ha criticado la "propaganda" del Gobierno ante esa reunión en Salamanca y ha pedido a Sánchez "un respeto" hacia los presidentes autonómicos a la hora de convocar la Conferencia de Presidentes.

"Pedimos un respeto y si no, que no la convoque. Para humillar a la gente y para decir 'tú eres menos que el otro porque no tienes votos que me hacen presidente', que no la convoque, que no nos haga perder el tiempo", ha enfatizado,

Al ser preguntado si comparte la opinión de Isabel Díaz Ayuso, de que no volver a ir a esa Conferencia de Presidentes si se vuelve a convocar sin reuniones preparatorias y sin cumplir el Reglamento, Casado ha dicho que coincide "plenamente" con lo que han dicho la presidenta madrileña y también otros presidentes como Alberto Núñez Feijóo, Juanma Moreno, Fernando López-Miras, Alfonso Fernández Mañueco o Juan Vivas.

"No se puede utilizar las autonomías de quita y pon", ha enfatizado, para pedir de nuevo al Gobierno que "haga las cosas en serio" porque a su juicio llega un momento en que la "degradación institucional llega a todo".

"CONSEJOS VENDO QUE PARA MI NO TENGO"

Al ser preguntado por las declaraciones de Sánchez pidiendo a los presidentes autonómicos del PP que usen la Conferencia como foro de diálogo y no como una lucha partidista, Casado le ha pedido que "se aplique el cuento". "Consejos vendo que para mi no tengo. ¿Quién utiliza la Conferencia de Presidentes para no dialogar con ellos? Sánchez", ha exclamado, para criticar que el orden del día consista en "dos líneas" y que haya dicho ahora "magnánimamente" que les da "10 minutos".

A su juicio, después Sánchez "cierra el turno y se va de vacaciones". "Esto no es serio", ha enfatizado, para acusar al presidente del Gobierno de haberse "ocultado en el burladero de las autonomías" durante la pandemia.

El jefe de la oposición ha subrayado que "la gente no es tonta" y ha podido ver cómo los presidentes autonómicos "han dado la cara" en sus autonomías, "han puesto vacunas y han dado ayudas a autónomos", mientras que Sánchez "ha declarado el virus vencido tres veces, cada que había una campaña electoral".

El presidente de los 'populares' también ha arremetido contra Sánchez por tener la "desfachatez de presumir de su gestión del virus" y ha señalado que "esto llega a unos límites de inmoralidad que no se pueden permitir".

RECOMIENDA A SÁNCHEZ "DIALOGAR MÁS"

Casado ha criticado una vez más los acuerdos de Sánchez con los independentistas, nacionalistas y Bildu y ha señalado que se está llegando al "caciquismo decimonónico". "¿Quién se cree Sánchez?", ha preguntado, para añadir que no está por encima del Rey, otros poderes del Estado, los medios de comunicación o las empresas.

En este punto, Casado ha recomendado al jefe del Ejecutivo "dialogar más, ser más moderado y no estar en manos de los radicales porque", a su juicio, "Sánchez le cuesta demasiado caro" a los españoles.