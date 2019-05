Casado anuncia que llevará al Congreso su ley 'antiokupas' en cuanto se constituyan las Cortes la próxima semana

Publicado 14/05/2019 14:12:41 CET

PALMA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Pablo Casado, ha anunciado este martes que llevará al Congreso de los Diputados su propuesta de ley 'antiokupas' en cuanto se constituyan las Cortes Generales el próximo 21 de mayo. En esa iniciativa, el PP apuesta por penas de cárcel de hasta tres años para los 'okupas' y que la Policía pueda echarlos en 24 horas.

Así lo ha avanzado en un acto en el restaurante Varadero, en Palma, junto al candidato del PP a la Presidencia de Baleares, Biel Company, un día después de que se produjera un incendio en un edificio ocupado de Es Viver en Ibiza con una víctima mortal y varias en estado crítico.

Casado ha lamentado ese suceso y ha dado su apoyo a las autoridades que han intentado "aliviar esta catástrofe" que, según ha dicho, "a todos" les "desgarra por igual". Sin embargo, ha dicho que su partido "se ocupa" de los problemas y ha resaltado que al constituirse las Cortes su grupo parlamentario va a pedir que se tramite esa ley para "prohibir la ocupación de edificios".

Es más, ha señalado que el PP balear ha pedido "muchas veces" una ley contra la ocupación de viviendas y edificios, ya que, según ha recordado, no es la primera vez que el hecho de conectarse a una red eléctrica y el uso de calefacción o suministros de forma irregular provoca "catástrofes".

PENAS DE PRISIÓN Y PODER ECHAR AL 'OKUPA' EN 24 HORAS

Casado ha hecho hincapié en la protección del propietario-arrendador y ha subrayado que "no hay un Estado democrático libre que no se defienda la propiedad privada". Por eso, ha destacado que el PP quiere legislar contra la ocupación y recuperar el "delito de usurpación de vivienda".

Según ha precisado, el PP propondrá que esa ocupación esté penada con penas de uno a tres años de prisión, como ya estaba en el Código Penal "hasta que llegó el PSOE a derogarlo". Además, esa norma facultará a las Fuerzas de Seguridad del Estado para que 12 a 24 horas "se pueda proceder al desalojo de los okupas".

Asimismo, la ley que quiere llevar el PP al Congreso permitirá a las comunidades de propietarios y personas jurídicas iniciar procedimientos de desalojo, al tiempo que impedirá la inscripción en el padrón de los que estén en situación irregular en una vivienda. "Eso es el colmo ya del mundo al revés", ha proclamado.

Eso sí, Casado ha dejado claro que esta norma no afecta a las situaciones de "desamparo económico", de forma que aquellas personas que no puedan pagar la renta o la hipoteca por una "mala" situación laboral no sean desalojadas. Según ha puntualizado, la ley del PP es "para las mafias de la ocupación y aquellas personas que van contra la propiedad privada".