Casado anuncia querellas contra el Gobierno, Torra y Torrent si no ejecutan de inmediato la inhabilitación del president

Pide a Sánchez que no se reúna con Torra o emprenderá acciones contra él por cometer irregularidades administrativas e incluso legales

El presidente nacional del PP, Pablo Casado, ha anunciado que su partido se querellará contra el Gobierno central "si no hace nada" para cesar de sus funciones a Quim Torra, tras su inhabilitación por el Tribunal Supremo, y ha asegurado que también emprenderá acciones contra el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en caso de que no suspenda su reunión prevista con el president de la Generalitat inhabilitado.

Los populares también interpondrán querella contra el propio Torra si no abandona su responsabilidad como máximo representante del Gobierno catalán y el Palau de la Generalitat, y contra el presidente del Parlament, Roger Torrent, si no convoca un pleno para elegir al parlamentario que le sustituya en la Cámara.

Casado ha realizado estas declaraciones en San Sebastián, tras participar en la inauguración de la exposición 'Gregorio Ordóñez. La Vida Posible', en recuerdo del político vasco del PP, asesinado por ETA el 23 de enero de 1995.

Después de conocer la decisión del Tribunal Supremo de mantener la inhabilitación como diputado del presidente de la Generalitat Quim Torra, el líder del PP ha pedido que se ejecute "de inmediato" la resolución del TS y "desposea de su escaño en el Parlament al señor Torra". "No puede seguir ni un día más presidiendo la Generalitat, tal como establece el propio Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma", ha añadido.

Asimismo, ha reclamado a Pedro Sánchez que suspenda "de inmediato" la reunión que iba a mantener con Quim Torra, "ya que no debería considerarle presidente de la Generalitat, como el Tribunal Supremo acaba de decir".

PIDE A TORRENT QUE CONVOQUE UN PLENO

En tercer lugar, ha exigido al presidente de la Cámara catalana, Roger Torrent, que convoque una sesión plenaria para que corra la lista y se elija a otro diputado autonómico o, si no, el PP presentará una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña porque "él también estaría incurriendo en un delito de desobediencia al no cumplir una resolución del TS".

"Lo mismo haríamos por usurpación de funciones frente al señor Torra, si insiste en seguir ocupando el Palacio de la Generalitat y lo mismo haremos contra el Gobierno, si no hace nada para cesarle en las funciones que, según el Tribunal Supremo, ya no debe ocupar", ha manifestado.

A su juicio, la resolución del TS es "de extremada gravedad, Torra ya no es presidente autonómico y no debe ser presidente de la Generalitat, Sánchez no le puede considerar ya interlocutor válido y el señor Torrent tiene que convocar un pleno para que corra la lista y elija a otro diputado o, si no, ellos tres estarían incurriendo en delitos de desobediencia, usurpación de funciones o prevaricación".

EVITAR "LA SUCESIÓN DE DESOBEDIENCIAS"

En caso de que Sánchez se reúna con el ahora inhabilitado president de la Generalitat, utilizarán todas las medidas legales a su alcance para que esta "sucesión de desobediencias, de usurpaciones de funciones públicas y también de prevaricaciones" no continúen produciéndose, "a cambio de la investidura".

"Estamos viendo demasiadas cesiones y creo que lo que hoy hemos visto se une a lo que vimos ayer, y es que el Gobierno quiere hacer una amnistía de facto, un indulto por la puerta de atrás a los presos que han dado el golpe de Estado y que el Tribunal Supremo ha condenado por sedición, lo que es gravísimo", ha indicado.

Según ha asegurado, la vicepresidenta Carmen Calvo "lo ha confirmado". "Si este Gobierno lo que hace es nombrar a una Fiscal General del Estado que es una política en activo del PSOE (Dolores Delgado), si quiere cambiar el Código Penal para introducir una amnistía de facto a los presos sediciosos y si ahora pretende tener como interlocutor legítimo a alguien que ya está inhabilitado en firme por el Tribunal Supremo, quien estará incurriendo en irregularidades administrativas e incluso legales estará siendo el propio Gobierno Pedro Sánchez", ha asegurado. Por ello, ha subrayado que esto sería "de extrema gravedad" y así lo denunciarán por todos los cauces posibles.