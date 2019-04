Casado apela a los "simpatizantes" de Vox y Cs porque si no apoyan al PP "están haciendo un favor a Sánchez"

Actualizado 26/04/2019 15:38:41 CET

"No nos pisemos la manguera", dice, y pide a la gente que no permita que le "vendan la foto" de que el centro-derecha "da miedo"

VALENCIA, 26 (EUROPA PRESS)

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado, ha apelado directamente este viernes a los "simpatizantes" de Vox y de Ciudadanos para que voten al PP en las elecciones generales del próximo domingo, ya que, según ha alertado, si no lo hacen estarán "haciendo un favor" al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. "No nos pisemos la manguera", ha exclamado.

En un mitin en Valencia, ante unas 400 personas según fuentes del partido, Casado ha intentado rebatir el discurso del candidato socialista alertando al "miedo" al "trifachito" y la "foto de Colón" porque, según ha dicho, lo que sí que da "miedo" son sus acuerdos con los independentistas. "Por eso apelo a ese voto unido y que no os dejéis intimidar y que no os vendan la foto de que da miedo", ha solicitado, tras poner en valor la labor que ha empezado a realizar en Andalucía el Gobierno de Juanma Moreno.

Casado ha lamentado que Cs diera un "portazo" al PP para optimizar el voto en el Senado y ha dicho que ahora --tras destacar que las encuestas que se están publicando recogen que el centro-derecha no suma en escaños-- tiene que "apelar directamente" a los electores de esos partidos. "A esos simpatizantes de Vox y Cs les digo que, a lo mejor votando a Vox y Cs le están haciendo un favor a Pedro Sánchez, Podemos o los partidos nacionalistas", ha advertido.

ELECCIONES QUE PUEDEN "CAMBIAR LA HISTORIA DE ESPAÑA"

Tras subrayar que las elecciones del domingo son "muy importantes", de las que pueden "cambiar la historia de España", ha insistido en que los votantes de centro-derecha deben tener en cuenta que con la división del voto pueden no sumar en escaños porque la Ley D'Hondt "penaliza mucho el espacio electoral que se fragmenta".

Casado ha recalcado además que el Partido Popular ha demostrado que es un partido "centrista" y "dialogante que sabe pactar "a izquierda y derecha" como, según ha dicho, ha demostrado en Andalucía. En este punto, ha indicado que no va a "renunciar" a sus principios, valores y programa para llegar a acuerdos.

"No nos pisemos la manguera", ha enfatizado, tras recordar que Cs ha dicho que "quiere gobernar con el PP" como ya están haciendo en Andalucía mientras que Vox "no quiere entrar en ningún gobierno". Esta mañana, no obstante, en una entrevista EsRadio, Casado ha abierto la puerta en su Gobierno al partido de Santiago Abascal asegurando que "tendrán la influencia que quiera tener para entrar".

"¿MIEDO A QUE PASE LO DE ANDALUCÍA?"

Casado ha acusado a la "izquierda" de utilizar el Gobierno andaluz para meter "miedo" a los ciudadanos. "¿De que tenemos miedo a que vuelva a pasar lo que ha pasado en Andalucía?", se ha preguntado, para presumir de los pasos que está dando Juanma Moreno y cómo ha empezado a "levantar alfombras" tras 36 años de Gobierno socialista en esta comunidad. Dicho esto, ha puesto en valor el acuerdo firmado por PP, Cs y Vox en Andalucía. "Si alguien ve un solo punto no suscribible, que me lo digan", ha agregado.

El líder del PP ha indicado que lo que sí "da miedo" son las declaraciones de los dirigentes independentistas ofreciendo su apoyo a Sánchez porque va a aceptar la vía del referéndum o el indulto a los "golpistas". Además, ha avisado que otro "socio" del jefe del Ejecutivo es Arnaldo Otegi, que presume de ser "determinante" para el Gobierno socialista.

Según Casado, este domingo hay "dos alternativas": o el PP o la que representa Sánchez, que, a su juicio, supone "una fractura de la unidad de España", el "blanqueamiento del terrorismo etarra" y la "homologación del populismo bolivariano". "Ahora nos jugamos España", ha resaltado, para añadir que también está en juego la "prosperidad" económica después de datos como la subida del paro que recoge la EPA publicada esta semana.

Por todo ello, ha pedido a los suyos un último esfuerzo para "vencer a las encuestas" porque él quiere ser el "presidente de todos los españoles". Según ha dicho, el PP es un partido "humilde", ha "aprendido de los errores" y cuenta ahora con los "mejores" para no "defraudar" a los ciudadanos.

VALENCIA, PLAZA CLAVE EL 28-A

Casado ha lanzando este alegato a los votantes de centro-derecha en 'Marina Beach Club' junto a la playa de la Malvarrosa, para arropar al PP valenciano que concurre también a elecciones autonómicas el próximo 28 de abril. Si este jueves los líderes de PP, Cs y PSOE tuvieron actos en Barcelona, en este cierre de campaña los tres acudirán también a la capital de Turia.

Valencia es clave al ser una ciudad con más de 700.000 habitantes que reparte muchos escaños y donde Vox -que anoche reunió a más de 5.000 personas en un mitin en esta ciudad-- puede arrebatar muchos votantes al PP. De hecho, el partido de Santiago Abascal puede irrumpir en las generales con 1 o 2 escaños según la última macroencuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que recoge una caída del PP de seis a tres escaños.

En el acto han intervenido también la candidata del PP a la Alcaldía, María José Catalá, la presidenta del PP de la Comunidad Valenciana y candidata a la Presidencia de la Generalitat, Isabel Bonig, y la cabeza de cartel del PP por Valencia al Congreso, Isabel Hoyo. Entre los asistentes, el exconsejero valenciano y eurodiputado 'popular', Esteban González Pons

Bonig, visiblemente emocionada, ha asegurado que el PP ha pasado momentos "muy difíciles" pero asumió "errores" y pidió "perdón". "Pero nunca pedimos perdón por ser del PP", ha enfatizado, para añadir que sus adversarios les daban por "muertos" y les han "subestimado" porque llegan con "energías renovadas" e "ilusión" a las urnas, y se va a convertir en la "primera presidenta de la Generalitat".

Catalá ha afirmado que los socialistas les han "engañado" en Valencia y que Casado es el "único que no le engañará". "Nosotros no somos capaces de vender nuestro país por un escaño pero tampoco vender nuestro partido por intereses personales", ha afirmado, para añadir que tanto ella como el líder del PP nacieron en 1981, el año del golpe de Estado, y apuestan por la defensa de la Constitución.

Hoyo ha avisado que el PP no se acuesta pensando una cosa y se levanta pensando otra, no es un "experimento" y que no "vende España con tal de mantenerse en el poder". "Somos el partido que defiende la unidad de España. Somos el mejor partido", ha exclamado, para añadir que el PP tiene en "una mano la bandera de España y en otra nuestra senyera".