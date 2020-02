Casado carga contra Sánchez por "degradar" a Guaidó al llamarle líder de la oposición y no "cesar" a Ábalos

Actualizado 12/02/2020 13:24:14 CET

Diputados del PP exigen al Gobierno "una rectificación ya" y destacan la soledad en el banco azul del ministro de Transportes

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Pablo Casado, ha cargado este miércoles contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por "degradar" a Juan Guaidó llamándole "líder de la oposición" en vez de presidente encargado de Venezuela. Además, ha criticado que no haya cesado al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, tras su reunión en el aeropuerto de Barajas con Delcy Rodríguez, 'número dos' de Nicolás Maduro.

Durante la sesión de control del Gobierno en el Congreso, y en respuesta al líder de Vox, Santiago Abascal, Sánchez ha rebajado a Guaidó al cargo de "líder de la oposición" después de haberle reconocido él mismo como "presidente encargado" hace tan solo un año, en línea con la postura de muchos países europeos.

Poco después, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha pedido al Gobierno una "rectificación pública" y le ha acusado de asumir el "lenguaje del chavismo" y del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Álvarez de Toledo ha realizado ese emplazamiento durante una interpelación a Ábalos sobre su reunión que mantuvo el pasado 20 de enero con Delcy Rodríguez. El ministro le ha contestado asegurando que Sánchez reconoció el 4 de febrero a Guaidó como presidente encargado con el horizonte de que promoviera la convocatoria de elecciones y el Gobierno "continúa reconociendo y respaldándole".

EL PP ACHACA EL CAMBIO A LA LLEGADA DE PODEMOS A MONCLOA

Al PP no le han bastado esas declaraciones de Ábalos y se ha lanzado contra Sánchez en las redes sociales por llamar a Guaidó "líder de la oposición", empezando por su propio presidente, Pablo Casado.

"Sánchez ha degradado al presidente Guaidó llamándole líder de la oposición, en vez de cesar a Ábalos por reunirse con una torturadora que tenía prohibida su entrada a la UE, por mentir impunemente y por echar la culpa a la Policía Nacional", ha asegurado Casado.

Sánchez ha degradado al presidente Guaidó llamándole líder de la oposición, en vez de cesar a Ábalos por reunirse con una torturadora que tenía prohibida su entrada a la UE, por mentir impunemente y por echar la culpa a la Policía Nacional.https://t.co/Yophwydkjy — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) February 12, 2020

En parecidos términos se ha expresado el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, que ha indicado que el 4 de febrero de 2019 "sin Podemos en el Gobierno" Sánchez dijo que Guaidó es "presidente de Venezuela". "12 de febrero de 2020, con Iglesias a su lado, Sánchez dice que Guaidó es el líder de la oposición", ha señalado, para exigir al Gobierno "una rectificación ya".

???? 4 de febrero de 2019. Sin Podemos en el Gobierno. Sánchez dice que Guaidó es presidente de Venezuela ???? 12 de febrero de 2020. Con Iglesias a su lado. Sánchez dice que Guaidó es el líder de la oposición Exigimos una rectificación ya. pic.twitter.com/btpvfy0dMC — Pablo Montesinos (@montesinospablo) February 12, 2020

MONTSERRAT: "SE ACABA DE DESMARCAR" DE LA POSTURA DE LA UE

La exministra y actual portavoz del PP en Bruselas, Dolors Monserrat, ha calificado de "gravísimo" que el jefe del Ejecutivo hable de Guaidó como líder de la oposición. "No solo no le recibe y abraza al chavismo en Barajas, sino que además deja de reconocerle como presidente legítimo. Sánchez se acaba de desmarcar de la postura unitaria de la UE", ha dicho, para emplazarle a rectificar.

Sánchez: “Guaidó es el líder de la oposición en Venezuela”. Gravísimo. No solo no le recibe y abraza al chavismo en Barajas, sino que además deja de reconocerle como presidente legítimo. Sánchez se acaba de desmarcar de la postura unitaria de la UE. Que rectifique ya. — Dolors Montserrat (@DolorsMM) February 12, 2020

Por su parte, el secretario general del Partido Popular Europeo (PPE) y eurodiputado del PP, Antonio López-Istúriz, ha recordado a Sánchez que "España junto con las principales democracias del mundo reconocen a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela". "Sánchez debe explicar el peligroso y vergonzoso giro en sus relaciones con este país", ha manifestado.

¿”Líder de la oposición”?Recuerde @sanchezcastejon que España junto con las principales democracias del mundo reconocen a @jguaido como presidente legítimo de #Venezuela. Sánchez debe explicar el peligroso y vergonzoso giro en sus relaciones con este país. https://t.co/xnSUuORBhD — Antonio López-Istúriz White (@TonoEPP) February 12, 2020

El senador por Almería Rafael Hernando también ha cargado contra Sánchez. "Mientras Guaidó es agredido en Caracas por los matones de la tiranía comunista, aquí ZPedro le humilla tildándole de jefe de la oposición", ha dicho, para agregar que España está siendo "arrostrada por las deudas del VP de la coleta", en alusión a Pablo Iglesias.

Mientras Guaidó es agredido en Caracas por los matones de la tiranía comunista aquí ZPedro le humilla tildándole de jefe de la oposición Y mientras #AbalosDimision sigue riéndose de los españoles y la legalidad internacional España arrostrada por las deudas del VP de la coleta — Rafael Hernando (@Rafa_Hernando) February 12, 2020

También el senador 'popular' por Madrid David Erguido, ha indicado que si "alguien cree que este Gobierno no debe nada a Maduro o está muy ciego o no quiere ver", tras recordar que Ábalos se reunió con la vicepresidenta de Venezuela en Barajas y que Sánchez no recibió a Guaidó en su visita a España.

Delcy con Ábalos, Sánchez no recibe a Guaidó, Zapatero en Venezuela ... y hoy Sánchez llama en el Congreso a Guaidó “Jefe de la Oposición”. Si alguien cree que este Gobierno no debe nada a Maduro o está muy ciego o no quiere ver. — David Erguido (@daviderguido) February 12, 2020

EL PP DICE QUE HAN DEJADO SOLO A ÁBALOS EN EL CONGRESO

Paralelamente, varios parlamentarios del PP han destacado que el Gobierno ha dejado solo a Ábalos este miércoles en el Congreso ante la interpelación del Grupo Popular. "Abalos solo ante la verdad... el Gobierno al completo le ha abandonado ante la interpelación de Álvarez de Toledo", ha afirmado la portavoz de Exteriores del partido, Valentina Martínez.

Abalos solo ante la verdad... el Gobierno al completo le ha abandonado ante la interpelación de @cayetanaAT... pic.twitter.com/CPNUj4l2Dh — Valentina Martinez (@valentinam) February 12, 2020

De la misma forma, la exalcaldesa de Ciudad Real Rosa Romero ha acompañado su mensaje con una foto de Ábalos sentado solo en el banco azul asegurando que "una imagen vale más que mil palabras". "Un ministro Abalos, amortizado por su jefe Sánchez, por un tema muy oscuro, al que ya le dejan abandonado", ha apostillado en Twitter. "A Ábalos ya no le respaldan ni siquiera sus compañeros del Gobierno...", ha añadido el diputado cordobés Andrés Lorite.

?? Hoy en el #plenodecontrol al Gobierno una imagen vale más que mil palabras, un Ministro Abalos, amortizado por su jefe Sánchez, por un tema muy oscuro, al que ya le dejan abandonado. No perjudique ? la imagen de España y ahorremos a todos este bochorno #AbalosDimision pic.twitter.com/CHBRMwx8nh — Rosa Romero (@rosaromerocr) February 12, 2020